Floorball – 2. Bundesliga Entwicklung steht im Vordergrund

Der Jahreswechsel ist vorbei und damit gab es einen Wechsel auf der Trainerbank des UHC Döbeln (2./13). Auf dieser sitzt nunmehr nicht mehr Tom Herrmann (DA berichtete) sondern neben Ines Augustin-Scheer soll sich der Chemnitzer Tim Klosz beweisen, der eine Zweispiellizenz besitzt und Erfahrungen als Team-Manager der Regionalligamannschaft der Chemnitzer Floorfighters vorzuweisen hat.

Somit wird es durchaus spannend sein, wie sich die Mittelsachsen im ersten Spiel nach längerer Pause beim Bundesligaaufsteiger Saalebiber Halle schlagen werden. Das Hinspiel Ende September hatte sich mit 6:2 zu einem wahren Schaulaufen für die Muldestädter entwickelt. Damit deutete man sein Potenzial an, diese Saison im Titelkampf ein Wörtchen mitzusprechen. Und auch wenn es dann zwei Punktspielniederlagen und ein 0:13-Pokaldebakel in Düsseldorf gab, rangieren die Döbelner aussichtsreich auf Platz zwei.

Allerdings steht dies ebenso nicht im Fokus wie ein unbedingter Sieg am Sonnabend um 18.30 Uhr in Halle. „Es soll vor allem eine Entwicklung zu sehen sein. Und ein ansehnliches Spiel“, erklärte Vereinschef Stephan Müller und fügte an: „Und genau diese Entwicklung brauchen wir, denn wir wollen irgendwann mit unserem eigenen Nachwuchs wieder Bundesliga spielen.“ Wenn dann noch ein Sieg heraus käme, wäre das natürlich schön. Und wenn man dann doch verliere, könne man dennoch erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Und dass die Sache gut läuft, da ist sich Stephan Müller fast sicher. „Es werden so viele Fans dabei sein, dass die Partie in Halle fast wieder ein Heimspiel ist“, sagte er. (DA/dwe)

