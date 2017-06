Entwarnung nach Rucksack-Fund Im Zittauer Landratsamt wurde am Dienstagnachmittag ein herrenloser Rucksack gefunden, die Polizei evakuierte das Haus. Inzwischen ist der Inhalt bekannt.

Die Polizei sperrte am Dienstagnachmittag den Haupteingang des Landratsamtes in Zittau ab. Zuvor war ein herrenloser Rucksack entdeckt worden. © Jan Lange

Zittau. Nach dem Fund eines herrenlosen Rucksacks im Zittauer Landratsamt und der damit einhergehenden Evakuierung des Verwaltungsgebäudes an der Hochwaldstraße kann die Polizei Entwarnung geben. „Der Inhalt hat sich als harmlos herausgestellt“, teilt ein Polizeisprecher am Dienstagabend mit. So fanden sich im Rucksack lediglich Papiere, Dokumente und eine Thermoskanne.

Dennoch hält die Polizei den Aufwand für gerechtfertigt. So sperrten Beamte am Dienstagnachmittag den Haupteingang mit rot-weißem Flatterband ab. Kunden, die Termine wahrnehmen oder Dokumente abgeben wollen, wiesen sie ab. Gut eine Stunde zuvor, gegen 15 Uhr, wurde im Foyer des Landratsamtes ein augenscheinlich herrenloser Rucksack gefunden. Ein Besitzer hatte das Gepäckstück bis dato nicht vermisst. Die Polizei wurde deshalb verständigt und hat das Gebäude geräumt. Ein Spezialistenteam des Landeskriminalamtes untersuchte danach die Tasche, ob es sich möglicherweise um einen gefährlichen Gegenstand oder gar eine Bombe handeln könnte. „Mit dem Begriff Bombenalarm sind wir allerdings in diesem Zusammenhang sehr vorsichtig“, sagt Thomas Knaup, Sprecher der Polizeidirektion Görlitz, gegenüber der SZ.

Sensibilisiert durch die weltweiten Geschehnisse, habe die Polizei in Absprache mit dem Landratsamt Görlitz die Räumung des gesamten Verwaltungsgebäudes veranlasst. Die Evakuierung der zu dem Zeitpunkt noch im Gebäude befindlichen Mitarbeiter und Besucher erfolgte nach Polizeiangaben ruhig und geordnet. Personen kamen nicht zu Schaden.

Die Außenstelle des Landratsamtes an der Hochwaldstraße in Zittau ist wegen des herrenlosen Rucksacks für den Publikumsverkehr geschlossen worden. Die Sprechstunden im Landratsamt sind nach dem Fund mit sofortiger Wirkung eingestellt worden, teilt Gerlind Walter, Pressesprecherin des Landkreis Görlitz, auf SZ-Anfrage mit. Darüber, wie viele Mitarbeiter von der Evakuierung betroffen sind, konnte sie der SZ keine Auskunft erteilen.

Erst im Dezember hatte ein herrenloser Rucksack in der Löbauer Außenstelle des Landratsamtes an der Georgewitzer Straße für Aufsehen gesorgt. Letztlich handelte es sich dabei nicht um eine Bombe. (SZ/jl mit SZ/tc)

Aktualisiert: 20.45 Uhr

