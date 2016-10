Entwarnung für Reifenwerk Goodyear-Dunlop schließt eine seiner sechs deutschen Fabriken. Riesa dagegen profitiert sogar von der Neuausrichtung.

Der Turm der ehemaligen Heine & Co. AG im Werksgelände des Riesaer Reifenwerkes. © Sebastian Schultz

Entsetzen in Baden-Württemberg, Aufatmen in Sachsen: Der Reifenhersteller Goodyear-Dunlop hat angekündigt, sein Werk in Philippsburg zu schließen. Damit verlieren voraussichtlich 890 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz. Der Standort Riesa mit 650 Mitarbeitern sei davon aktuell nicht betroffen, teilte eine Sprecherin mit. Der könnte sogar von einer Neuausrichtung des Unternehmens profitieren: Goodyear hatte angekündigt, weniger in rückläufige Segmente des Reifenmarktes zu investieren. Gleichzeitig steige weltweit die Nachfrage in den teureren Segmenten. Hochkomplexe und große Premium-Reifen würden überdurchschnittliche Wachstumsraten verzeichnen. „Unsere Kunden möchten mehr von unseren Premium-Reifen in 17 Zoll und größer“, sagt Jean-Claude Kihn, Goodyear-Präsident für die Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika. Solche Reifen werden auch in Riesa produziert.

Für die 890 betroffenen Mitarbeiter in Phillipsburg solle es sozialverträgliche Lösungen geben. „Ich werde um jeden Arbeitsplatz einzeln kämpfen“, sagte Philippsburgs Bürgermeister Stefan Martus (parteilos) der Deutschen Presse-Agentur. „Es geht um Menschen – um etwa ein Zehntel der Bevölkerung von Philippsburg, lauter Einzelschicksale.“ Das Unternehmen ist der größte Arbeitgeber in dem 13 000-Einwohner-Ort. (SZ/csf mit dpa)

