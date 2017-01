Entwarnung für Eis-Schwäne Auf dem Berzdorfer See sollte die Feuerwehr Schwäne retten. Die waren aber gar nicht in Not. Überhaupt gab es in und um Görlitz keine Winter-Katastrophen.

Nicht angefroren: die Schwäne auf dem Berzdorfer See. © Danilo Dittrich

Görlitz. Ein Feuerwehreinsatz am Sonnabendvormittag, der offenbar glimpflich endete. Spaziergänger hatten der Leitstelle gemeldet, dass auf dem Berzdorfer See im Hafenbecken zwei Schwäne anscheinend festgefroren waren. Die Feuerwehr rückte aus, besah sich den Sachverhalt und stellte fest: Es sah nur nach angefrorenen Wasservögeln aus. Einsatz beendet.

Generell ist die Region in Sachen Winter noch gut weggekommen – im Vergleich vor allem mit dem Norden und Westen Deutschlands. Zwar gab es in und um Görlitz glatte Straßen. Aber das Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz konnte am Sonntagnachmittag nicht von einer ungewöhnlich hohen Zahl an Verkehrsunfällen sprechen. Offenbar hatten sich die Autofahrer im Landkreis mit ihrer Fahrweise an die winterlichen Verkehrsverhältnisse angepasst.

Am Sonnabendmorgen meldete das Polizeirevier Görlitz sechs Verkehrsunfälle. Verletzt wurde niemand. Am Sonntagmorgen hatte das Revier sechs Unfälle zu vermelden, mit einem Verletzten. Für den heutigen Montag sagen die Meteorologen für Görlitz eine Höchsttemperatur von minus zwei Grad voraus. Etwas wärmer mit maximal zwei Grad plus soll es ab Mittwoch werden.

