Entwarnung bei herrenlosem Rucksack in Löbau

Warten auf Spezialkräfte aus Dresden: Das Areal an der Georgewitzer Straße ist abgesperrt. © Lausitznews Warten auf Spezialkräfte aus Dresden: Das Areal an der Georgewitzer Straße ist abgesperrt.

Ein Entschärfer im Spezialanzug (Bildmitte) macht sich für den Einsatz bereit.

Löbau. Die Polizei konnte im Fall des herrenlosen Rucksacks in Löbau Entwarnung geben. Ein Spezialist des Landeskriminalamtes hatte sich dem Gepäckstück in einem Spezialanzug genähert. Schließlich fand sich darin vor allem Kleidung.

Am Dienstagmorgen hatte der Rucksack vor einem Behördengebäude an der Georgewitzer Straße die Polizei auf den Plan gerufen. Wie Sprecher Tobias Sprunk mitteilte, wurden vorsorglich drei umliegende Häuser evakuiert. Spezialisten aus Dresden wurden herzugezogen.

Zwar war hatte die Polizei die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Gefährdung als gering eingestuft – man sei aber in Anbetracht des Vorfalls in Berlin zur Vorsicht gemahnt, sagte Tobias Sprunk.

Die Ermittlungen dauern an. Es werde nun vor allem geprüft, ob der Rucksack bewusst abgelegt oder versehenstlich vergessen wurde. „Vorsatz wäre eine Straftat“, erklärte Sprunk. Insgesamt war der Bereich um den Fundort für etwa dreieinhalb Stunden weiträumig abgesperrt, bevor Entwarnung gegeben werden konnte.

Die Dienste mehrerer Ämter an der Georgewitzer Straße standen am Dienstagvormittag wegen der Evakuierung nicht zur Verfügung. Betroffen waren Lebensmittelüberwachungs- und Veterinäramt, Jobcenter, Jugendamt, Gesundheitsamt und Sozialamt. Die reguläre Sprechstunde findet am Dienstag, ab 14 Uhr, wieder statt, teilte Landkreissprecherin Marina Michel mit. (szo)

(Stand: 20.12.2016, 12.00 Uhr)

