Entwarnung am Stendaler U Eine Explosion hat am Sonnabend das Hochhaus in Weida erschüttert. Jetzt waren die Sachverständigen vor Ort.

Eine Wand wurde bei der Explosion schwer beschädigt. © privat

Bei der Explosion in einer Wohnung an der Stendaler Straße am Sonnabend sind keine tragenden Wände beschädigt worden. Das teilte Gebäudeverwalter Torsten Sittmann am Dienstag auf SZ-Anfrage mit. Die Untere Bauaufsichtsbehörde sei am Montagabend nach der Polizei in der Wohnung gewesen und habe anschließend Entwarnung gegeben. Statiker untersuchten nun die entstandenen Schäden. Fest steht zumindest, dass die betroffene Wohnung bis auf Weiteres unbewohnbar ist. Wahrscheinlich werde sich erst Anfang kommender Woche entscheiden, wann sie wieder bezogen werden kann.

In dem Gebäude war es am Sonnabend zu einer Explosion gekommen, nachdem ein Jugendlicher sein Fahrrad mit Reinigungsbenzin gesäubert und sich anschließend eine Zigarette angezündet hatte. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Ihm und seiner Mutter hat die Gebäudeverwaltung eine Ausweichwohnung angeboten. „Mitte dieser Woche könnten sie vermutlich schon ihre Möbel abholen und umziehen“, sagte Torsten Sittmann.

