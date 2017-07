Leichtathletik Enttäuschung zum Geburtstag Sarah Schmidt ist bei der Deutschen Meisterschaft Sechste geworden. Ihre Bestweite hat sie dabei deutlich verfehlt.

Sarah Schmidt vom LV 90 Erzgebirge belegte bei den Deutschen Meisterschaften Rang sechs. © Ralf Görlitz

Kugelstoßerin Sarah Schmidt, die ihre sportliche Laufbahn beim LSV 99 Hartha begann und jetzt für den LV 90 Erzgebirge startet, hat bei der Deutschen Meisterschaft in Erfurt den sechsten Platz belegt. Ausgerechnet an ihrem 20. Geburtstag war der Wettkampf angesetzt.

Mit ihrer Weite war sie allerdings nicht zufrieden. 15,90 m standen am Ende zu Buche. „Ich kann mir selbst nicht erklären, warum es nicht so hingehauen hat“, sagte sie dem Döbelner Anzeiger. Dabei hatte die Gersdorferin in diesem Jahr schon zweimal die 17-Meter-Marke übertroffen. Zunächst am 20. Mai in Halle (17,01 m) und dann noch einmal am 2. Juni in Schönebeck (17,05 m).

Lange Zeit zum Grübeln hat Sarah Schmidt allerdings nicht. Am Dienstag ist sie mit der deutschen Auswahl zu den U 23-Europameisterschaften nach Bydgoszcz (Polen) gereist. Dort will sie eine deutlich stärkere Leistung abliefern und so etwas Wiedergutmachung betreiben. „Ein Einzug ins Finale der besten Acht wäre eine gute Sache“, so Sarah Schmidt.

Hürdensprinterin Franziska Hofmann aus Kriebethal, die für den LAC Erdgas Chemnitz startet, durfte sich über Bronze freuen. Noch im Vorlauf über 100 Meter Hürden hatte sie den Start etwas verpatzt, zog aber mit 13,55 s sicher ins Finale ein. Im entscheidenden Lauf reichten 13,13 s zu einer Medaille. Damit kann sich die 23-Jährige Hoffnungen auf einen Start bei den Weltmeisterschaften im August in London machen. Die Entscheidung darüber soll noch in dieser Woche fallen.

Im Dreisprung hatte Benjamin Bauer vom LAC Erdgas Chemnitz, der früher für den Döbelner SC startete, mit dem Kampf um die Medaillen nichts zu tun. Die Weite von 15,48 m reichte für den 20-Jährigen zu Platz sechs.

