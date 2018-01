Enttäuschung nach Politikerbesuch

Die Lkw, die vom Steinbruch Pließkowitz kommen, wirbeln viel Staub auf. © Uwe Soeder

Pließkowitz. Der Malschwitzer Bürgermeister Matthias Seidel (CDU) ist enttäuscht. „Die Themen, die mir wichtig sind, kamen gar nicht so richtig zur Sprache“, sagt er und meint Lärm, Staub und Sprengungen. Auch, dass der Freistaat sich so gar nicht dazu geäußert hat, gefällt ihm nicht. Schließlich weiß Seidel, dass das Bergbauunternehmen Pro Stein, zu dem der Steinbruch Pließkowitz gehört, jedes Jahr eine Förderabgabe zahlt. „Warum bekommen wir, die wir vor Ort mit den Folgen zu tun haben, davon nichts ab“, fragt der Bürgermeister.

Dass Pro Stein diese Abgabe für jede Tonne verkauften Produkts zahlen muss, bestätigt dessen Geschäftsführer Jens Gerisch. Das gibt es aber nicht nur in Deutschland. „Allerdings fließt in anderen Ländern ein Teil des Geldes an die Kommunen, wo der Bergbau stattfindet“, sagt Gerisch. Für ihn hat die Veranstaltung keine Neuigkeiten gebracht. Für ihn ist es in Ordnung, dass Bürger Dinge ansprechen, die sie kritisieren. „Aber die Art und Weise der Bürgerinitiative finde ich nicht in Ordnung“, sagt er. So habe er schon im Oktober angeboten, ein Gutachten über die Auswirkungen bei der Verbesserung der Sprengungen vorzustellen und auszuwerten. Doch es wurde nicht angenommen. Jetzt bemüht sich das Unternehmen um einen unabhängigen Bausachverständigen, der die Betroffenen anschreibt, sie besuchen wird und dann schaut, woher die Schäden kommen könnten. Das dauert aber eine Weile, sagt Jens Gerisch. „Das ist unsere Eigeninitiative, aber auch das scheint nicht gewollt. Wir fühlen uns durch die Art und Weise des Umgangs durch die Bürgerinitiative hilflos“, sagt Jens Gerisch.

Und Bernd Rehn, einer der Betroffenen, der in seinem Haus in Doberschütz die Risse reparieren lassen hat, kam zu der Veranstaltung am Montag gar nicht zu Wort. „Ich sollte etwas zum Thema Sprengungen sagen, aber da fehlte dann die Zeit. Ihn enttäuscht aber viel mehr, dass immer wieder nur gesagt wird, dass alle Ämter, von Oberbergamt bis Landratsamt, immer richtig und nach dem Gesetz gehandelt haben. „Ich glaube, dass bei der Genehmigung 1998 niemand das Ausmaß der Folgen dieses Steinbruchs gesehen hat“, sagt Bernd Rehn. Die Bürgerinitiative bleibt dran.

