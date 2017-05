Enttäuschte Helden Die deutsche Eishockey-Auswahl erlebt bei der Heim-WM ein Debakel gegen Schweden – ein Problem ist das aber nicht.

Keine Freude an der Ehrung: Patrick Hager hat nach seinem Siegtor gegen die USA auch gegen Schweden ein Tor erzielt, aber das ist diesmal ein Muster ohne Wert – genau wie seine Auszeichnung als Spieler des Spiels im deutschen Team. Foto: Jan Huebner

Mamma Mia, das ging schnell! Gerade noch als Helden gefeiert, stehen die deutschen Eishockey-Profis wie die Deppen da. Siebenmal erklingt der Abba-Hit in der Kölner Arena, siebenmal haben sie sich von den Schweden einen einschenken lassen. Gleich im zweiten Spiel der Weltmeisterschaft vor heimischer Kulisse erhält die gerade erst entfachte Euphorie einen Dämpfer, was nicht an der Niederlage an sich liegt. Die war einzukalkulieren gegen einen der Topfavoriten auf den Titel. Darauf hatte der Bundestrainer schon am Freitagabend hingewiesen, auch wenn es nach dem sensationellen 2:1-Erfolg zum Auftakt gegen die USA keiner hören wollte.

„Die großen Nationen, das muss man ehrlich zugeben, sind besser“, sagte Marco Sturm – und bezog das ausdrücklich auch auf das Auftaktmatch. „Es war ein hartes Stück Arbeit, man braucht etwas Glück und einen sehr, sehr guten Torhüter.“ Thomas Greiss war der überragende Mann beim perfekten Start in die Heim-WM, parierte 42 Schüsse der Amerikaner. „Das hat viel Spaß gemacht“, sagte der Keeper, überschwängliche Freude zeigte er dabei nicht.

Die Uhr für den besten Spieler des Abends nahm der 31-Jährige, der bei den New York Islanders in Übersee spielt, zwar gern entgegen, als Matchwinner sah er sich jedoch nicht. „Die ganze Mannschaft hat alles gegeben, wir haben sehr hart gearbeitet, vorne zwei reingehauen und hinten stark verteidigt.“ Typisch Greiss eben. „Thomas ist so, wie er im Tor steht, auch abseits des Eises: cool, abgeklärt und trotzdem ein lustiger Typ“, charakterisiert Sturm seinen Star.

Einer, der die Unmöglichen rausholt

Und auch die Mitspieler wussten, bei wem sie sich zu bedanken hatten. „Was er rausfängt, ist Weltklasse“, sagte Patrick Hager, mit seinem Tor zum 2:1 der zweite gefeierte Held des Abends. „Wenn wir hinten mal ein bisschen schlafen, haben wir ihn, der auch die Unmöglichen rausholt.“ Das war gegen die Schweden wieder so, auch wenn das 2:7 am Ende etwas anderes vermuten lassen könnte. Allein im ersten Drittel hielt Greiss 21-mal, nur einmal erwischte er den Puck nicht.

Es erschien so, als würde sich die Geschichte der Helden fortsetzen, denn für den Ausgleich sorgte Hager. Auch nach dem erneuten Rückstand im zweiten Drittel ließ sich das deutsche Team nicht unterkriegen. Diesmal traf Philip Gogulla in Überzahl. „Wir haben 36 Minuten gut gespielt“, meinte der Torschütze zum 2:2, Patrick Reimer hatte in Unterzahl sogar die Chance zur Führung. Was dann passierte, gibt es im Eishockey immer wieder mal: Die spielerisch überlegene Mannschaft bestraft die Fehler des Gegners gnadenlos.

Knackpunkt war das 2:4, das zweieinhalb Sekunden vor der zweiten Pause fiel. „Es ist natürlich nicht gerade förderlich für das Selbstvertrauen, wenn du gegen eine Top-Nation so einen Schlag bekommst“, sagte Gogulla. Im Schlussdrittel hatte die deutsche Auswahl nichts mehr entgegenzusetzen, auch Greiss war nun machtlos. Nach dem siebenten Schwedenhappen wechselte Sturm den Torwart. „Er hat uns lange im Spiel gehalten, aber wir haben die Gegentore zu einfach hergegeben. Daran war nicht Thomas schuld, sondern die fünf Mann vor ihm“, sagte der Bundestrainer.

Seine Analyse mag bitter klingen: „Auf diesem Level sechs Drittel durchzuhalten, war vielleicht noch zu viel für uns.“ Realistisch betrachtet war aber genau das zu erwarten. Angesichts des hammerharten Auftaktprogramms drohte sogar ein Null-Punkte-Start nach drei Spielen, denn am Montag geht es gegen Rekordweltmeister Russland weiter. Stürmer Gogulla ordnete deshalb ein: „Hätte uns vor dem Turnier jemand gesagt, dass wir nach zwei Partien drei Punkte haben, hätten wir das gerne angenommen.“ Der Sieg gegen die USA wird durch die Klatsche gegen Schweden keinesfalls geschmälert, auch wenn sich alle mit Hager einig sind: „Klar, die Schweden waren überlegen, aber am Schluss haben wir drei, vier Tore zu viel zugelassen.“

Ein mentales Problem sieht der Bundestrainer deswegen jedoch nicht. „Jeder ist sauer, wenn man die Tore so bekommt“, erklärte Sturm. Es werde ein paar Stunden dauern, „aber dann gehen die Köpfe wieder hoch. Wir glauben weiter daran, jeden Gegner schlagen zu können, egal, ob wir eine Niederlage mit drei oder sieben Gegentreffern hinnehmen mussten.“ Der freie Sonntag kam ihm und den Spielern gerade recht. Das geplante Training wurde gestrichen, stattdessen individuelle Regeneration verordnet. „Leichte Bewegung, spazieren gehen, gut essen und schlafen“, stand bei Dennis Seidenberg auf dem Programm.

Er vertritt bisher als Kapitän Christian Ehrhoff, dessen „Oberkörperverletzung“ – so die offizielle wie unkonkrete Diagnose – offenbar doch schwerwiegender ist, als anfangs angenommen. Weil deshalb ein Verteidiger fehlt, will Sturm „in den nächsten paar Tagen“ entscheiden, ob er Ersatz nominiert, was für Ehrhoff das Turnier-Aus bedeuten dürfte. „Wir können nicht ewig darauf hoffen, dass es besser wird.“

Fürs Team soll es allerdings schon am Montag besser laufen. „Die Pause tut uns gut, gegen die Russen werden wir wieder Vollgas geben“, kündigt der Coach an.

TV-Tipp: Sport 1 überträgt am Montag, 16.15 Uhr, live.

