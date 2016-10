Enttäuscht von der neuen Heimat Der Afghane Abdul Ahad Mohammadi lebt seit über vier Jahren in Kamenz. Nun soll er zurückgehen.

Abdul Ahad Mohammadi hoffte in Kamenz auf eine Perspektive für sich. Er fand auch Arbeit in einem Döner-Imbiss in Bernsdorf. Doch er musste kündigen und dem Ausländeramt ein entsprechendes Dokument vorlegen. Das ist für ihn unverständlich. Das Gesetz gibt dem Amt aber recht. © René Plaul

Abdul Ahad Mohammadi ist aufgebracht. Der junge Afghane lebt seit vier Jahren in Kamenz, er versteht Deutsch, aber er versteht das deutsche Rechtssystem nicht mehr. Der 28-Jährige hatte Arbeit in der Region und er glaubte auch, dass er bald aus dem Asylbewerberheim an der Macherstraße ausziehen könne, doch das ist jetzt alles nichtig. Der Flüchtling soll so schnell wie möglich nach Afghanistan abgeschoben werden.

Einige Gebiete in seiner früheren Heimat gelten nämlich jetzt als sicher. Erst vor wenigen Tagen haben Deutschland und Afghanistan eine bilaterale Erklärung zur Rückführung afghanischer Flüchtlinge aus Deutschland unterzeichnet, auch zur Abschreckung, um weitere Afghanen von einer Flucht abzuhalten. Kurz darauf folgte eine entsprechende Erklärung mit der EU. Medienberichten zufolge soll Afghanistan im kommenden halben Jahr 7200 Rückkehrer aufnehmen. Diese Zahl kursierte dort zumindest im Parlament. Europäische interne Dokumente gehen noch von deutlich höheren Zahlen aus. Offizielle Angaben gibt es nicht. Leute vor Ort sprechen aber noch immer von einer desaströsen Sicherheitslage in dem Land. Immer wieder gebe es Tote und Verletzte. Abdul Ahad Mohammadi will auch deswegen nicht zurück. Er flüchtete 2012 vor Krieg, Unsicherheit und Terror in Person seines Cousins und dessen Gruppe, die ihn persönlich bedrohte. Der Afghane kann nicht erkennen, dass sich daran etwas geändert hat. „Wenn ich nicht gegangen wäre, wäre ich jetzt tot“, ist er überzeugt. Doch er soll Deutschland trotzdem verlassen.

Eigenes Geld verdient

Abdul Ahad Mohammadi hat sich auf sein altes Rad gesetzt und ist vom Asylheim in die Innenstadt gefahren. Er kennt die Gegend inzwischen. Er stammt aus der afghanischen Provinz Maidan Wardak, sagt er, er habe dort als Tischler gearbeitet. Der Mann wollte eigentlich nach Schweden flüchten, wurde aber in Deutschland aufgegriffen. Er kam nach Chemnitz, stellte seinen Asylantrag und landete schließlich in Kamenz. In der Region lernte er Deutsch und hoffte auf eine Ausbildung oder zumindest ein Praktikum in seinem Beruf als Tischler. Es kam nicht dazu. Er fand aber schließlich, vor einem Jahr, eine Arbeit in einem Dönerimbiss in Bernsdorf. Er fuhr täglich mit dem Bus dorthin. Er war froh, sein eigenes Geld zu verdienen, eine Perspektive zu haben und eine Krankenkarte. Doch das ist seit einigen Tagen vorbei. Abdul Ahad Mohammadi musste kündigen und dem Ausländeramt des Landkreises ein entsprechendes Dokument vorlegen.

Das ist für ihn unverständlich. „Ich will nicht vom Staat leben, ich will allein Geld verdienen“, sagt er. Im Asylheim lebt er seit fünf Jahren in einem Vier-Mann-Zimmer. Er hatte gehofft, bald eine eigene kleine Wohnung oder auch nur einen eigenen Raum zu haben. Die Arbeit, so schien es, stellte eine Besserung in der Hinsicht in Aussicht. Deshalb trifft ihn die verlangte Kündigung besonders hart.

Kein Ermessensspielraum

Das Ausländeramt des Landkreises verteidigt die Vorgehensweise. „Der Asylantrag des Herrn Mohammadi wurde am 9.3.2016 abgelehnt. Seither ist er vollziehbar ausreisepflichtig“, sagt ein Sprecher des Landkreises auf Anfrage. Abdul Ahad Mohammadi hatte dreimal versucht, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen. Doch seine Anläufe scheiterten. Nun ist er lediglich geduldet, weil seine Identität nicht geklärt ist. Abdul Ahad Mohammadi hat keinen Pass, er sagt, er habe noch nie einen besessen. Das Ausländeramt ist überzeugt davon, dass er auch nicht daran mitwirkt, einen Pass zu bekommen. „Im April 2016 wurde Herr Mohammadi über seine Mitwirkungspflicht zur Passbeschaffung informiert und aufgefordert, sich unverzüglich an die afghanische Botschaft in Berlin zu wenden. Herr Mohammadi hat die ihm gesetzte Frist ohne Eigenbemühungen verstreichen lassen. Bis heute liegt kein Identitätspapier vor“, heißt es. Die Strafe für dieses Versäumnis ist die Rücknahme der Beschäftigungserlaubnis. Das schreibe ein Paragraf im Aufenthaltsgesetz vor, teilt das Amt mit. Das habe die Behörde schon im Mai mitgeteilt. Dabei gebe es auch keinen Ermessensspielraum.

Abdul Ahad Mohammadi hat Bekannte in Kamenz. Er weiß, was es bedeutet, wenn er sich einen Pass beschafft. Dann wird er abgeschoben. Er kann also wählen: Entweder er kümmert sich und kann dann noch ein paar Wochen arbeiten oder er weigert sich weiterhin und darf keiner Beschäftigung mehr nachgehen. „Was soll ich denn im Asylheim machen?“, fragt er. Der Afghane hat auf die Duldung gehofft und glaubte, dann arbeiten zu können, doch die politischen Rahmenbedingungen haben sich verändert. „Ich habe keine Hoffnung mehr“, sagt er und hofft gleichzeitig auf Hilfe, ansatzweise wissend, dass das bei der Rechtslage wohl schwierig wird.

