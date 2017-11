Fußball Enttäuschende Nullnummer Der Radebeuler BC kommt daheim gegen den Vorletzten Zwenkau nicht über ein Unentschieden hinaus.

Nur selten konnten sich Radebeuls Offensivkräfte mal wirksam vor das Zwenkauer Tor spielen. Beim 0:0 gegen den Abstiegskandidaten blieb der RBC im dritten Punktspiel hintereinander ohne Torerfolg. © Lutz Kollmann

Auch im zweiten Heimpunktspiel in Folge blieb Landesliga-Aufsteiger Radebeuler BC ohne eigenen Torerfolg. Positiv: Auf der Gegenseite hielt auch RBC-Torhüter Toni Bunzel seinen Kasten sauber, und so reichte es gegen den Tabellenvorletzten VfB Zwenkau 02 wenigstens zu einem Unentschieden. Für die Gäste war es der zweite Auswärtspunkt in dieser Saison, während die Karl-May-Städter zu Hause nur sieben von 18 möglichen Zählern holten.

RBC-Trainer Matthias Müller machte keinen Hehl aus seiner Enttäuschung: „Wir haben nacheinander gegen Reichenbach, Niesky und Zwenkau hier zu Hause gespielt. Alles Kontrahenten, die mit uns um den Klassenerhalt kämpfen. Gewonnen haben wir aber kein einziges Spiel.“ Der 63-Jährige zur Offensivschwäche seiner Schützlinge: „Uns fehlt es vorn in der entscheidenden Zone an Genauigkeit und Kaltschnäuzigkeit. Dadurch krankt unser Angriffsspiel, fehlt es an der notwendigen Durchschlagskraft.“

Müller ist lange genug im Geschäft und weiß, dass „manchmal eine einzige Szene ein Spiel in eine andere Richtung lenken kann“. Er dachte dabei wohl in erster Linie an den „Riesen“ von Florian Müller, der das Leder freistehend nicht im Zwenkauer Tor unterbrachte (7.), sondern über die Querlatte bugsierte. Danach verflachte die Partie von Minute zu Minute, spielte sich das Geschehen nur noch zwischen den Strafräumen ab.

Auch im zweiten Abschnitt wurde die Qualität der Begegnung nicht besser. Beim RBC konnte auch der eingewechselte Willi Richter zunächst nicht für den erhofften „Rückenwind“ sorgen. Beide Teams konnten nicht verbergen, warum sie derzeit in der unteren Tabellenhälfte zu Hause sind. Erst in den letzten 20 Minuten nahm die Partie endlich wieder etwas Fahrt auf, aber Tore blieben aus. „Am Ende ein leistungsgerechtes, für uns aber enttäuschendes Unentschieden“, so Müller, der Ex-Kapitän Marcus Benedict 90 Minuten auf der Bank beließ.

Die RBC-Gegner bis zur Winterpause heißen FC Grimma (A), VfB Empor Glauchau (H), FC 1910 Lößnitz (A) und VFC Plauen II zum Rückrundenstart. „Wir müssen uns jetzt endlich strecken, wollen wir mit einem kleinen Punktepolster einigermaßen entspannt Weihnachten und Silvester feiern“, fordert Müller von seinen Jungs. Neben den vier Punktspielen steht am 22. November noch die Viertelfinalpartie beim Landesklässler in Oderwitz an. Nach Heimsiegen über den VfL Pirna-Copitz und den VFC Plauen sowie Erfolgen beim SV Wesenitztal und in Bannewitz wäre der Halbfinaleinzug „für uns ein Mutmacher zur richtigen Zeit und für den Verein ein sehr großer Erfolg“, weiß „Lotte“ Müller. Am Wochenende erreichten bereits die Regionalligisten BSG Chemie Leipzig, VfB Auerbach und FC Oberlausitz Neugersdorf die Runde der letzten Vier.

