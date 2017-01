Entspurt für Anmeldungen zum Karnevalsumzug In sechs Wochen herrscht in der Karnevalshochburg Rabu wieder närrischer Ausnahmezustand. Wer das bunte Treiben nicht nur vom Straßenrand beobachten will, muss sich beeilen.

So bunt war der Umzug im letzten Jahr. © Archiv/Arvid Müller

Am 26. Februar ziehen die Narren beim großen Karnevalsumzug wieder durch die Straßen von Radeburg. In Scheunen, Garagen und Hobbyräumen wird darum schon wieder fleißig an Umzugswagen und Kostümen gearbeitet. Doch wer bei dem bunten Spektakel dabei sein will, sollte bei all dem Basteln, Malen und Nähen nicht verpassen, seine Umzugsgruppe anzumelden. Die Frist dafür läuft offiziell am Sonntag ab.

Bei der Planung und beim Bau der Umzugswagen bitten die Verantwortlichen vom Radeburger Carnevals Club unbedingt darauf zu achten, dass aufgrund der Marktüberdachung die maximale Höhe von 3,70 Metern und die Breite von vier Metern nicht überschritten werden. Höhere Fahrzeuge werden vor der Meißner Straße aus dem Umzug genommen. Aufgrund der verkehrstechnischen Bedingungen können auch keine Lkws mit Sattelauflieger für den Umzug berücksichtigt werden. Das Umzugsteam bittet, die Anmeldung vollständig auszufüllen, damit der Umzug qualifiziert zusammengestellt werden kann.

Am Mittwoch, dem 15. Februar, findet dann um 19 Uhr im Hirsch wieder die traditionelle Belehrungsveranstaltung aller Umzugsgruppen-Verantwortlichen statt. Dazu wird gesondert eingeladen. (SZ)

Anmeldung der Teilnehmer des Karnevalsumzugs noch bis Sonntag unter www.rcc-radeburg.de

