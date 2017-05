Entspannung an der Parkplatzfront? Der Ärger um fehlende Dauer- Parkplätze in der Innenstadt könnte jetzt zumindest ein wenig gedämpft werden.

Ein Teil der Parkplätze des „alten Edeka-Parkplatzes“ an der Langbeinstraße wird im Laufe der Woche für Dauerparker freigegeben. Das hat jetzt die Stadtverwaltung mitgeteilt. © Jens Fritzsche

Zumindest bis zum Sommer kommt nun eine leichte Entspannung für die Dauerparker im Herzen Radebergs. Die Stadt wird im Laufe dieser Woche für einen Teil der Parkplätze auf dem „alten Edeka-Parkplatz“ an der Langbeinstraße die Parkzeitbegrenzung aufheben. Hier gilt ja bisher, wie fast überall im Stadtzentrum, die Zwei-Stunden-Regelung. Zwei Stunden dürfen Autofahrer hier kostenfrei parken. „In Absprache mit dem Eigentümer der Fläche werden wir nun bis zum 31. Juli einen Teil der Parkplätze als zeitlich unbegrenzte Parkfläche freigeben“, so Radebergs Stadtsprecher Jürgen Wähnert.

Damit solle vor allem die schwierige Phase durch den Bau der Oberstraße zwischen Pulsnitzer- und Otto-Bauer-Straße entspannt werden, so die Idee aus dem Rathaus. Durch den Bau der wichtigen Verbindung in Richtung Einkaufszentrum und Ottendorf-Okrilla kommt es derzeit nicht nur zu massiven Staus in der Innenstadt, sondern auch die Zufahrt zum großen Parkplatz an der Oberstraße ist derzeit nur über den „Umweg“ zwischen Edeka und Möbelmarkt möglich. Was aber durch den erwähnten Stau aus Richtung Krankenhaus oft nur mit Schwierigkeiten möglich ist.

Ob die derzeit tobende Debatte um massiv fehlende Parkplätze für Innenstadtbewohner und Dauerparker – Autofahrer, die in der Innenstadt arbeiten – aber dadurch abebbt, ist wohl eher zu bezweifeln. Denn mit Beginn der Freibadsaison am kommenden Montag fällt auch der Parkplatz am Stadtbad für Dauerparker weg. Die Stellflächen sind dann bis Saisonende Mitte September den Stadtbad-Besuchern vorbehalten. Generell wird durch weitere Wohnbau-Projekte das Problem nicht kleiner. Zudem könnte langfristig auch der Marktplatz als Stellfläche wegfallen, wenn hier – wie bereits im Stadtrat hin und wieder „andiskutiert“ – eine Umgestaltung zur verkehrsberuhigten Zone in Angriff genommen werden sollte.

Märkte begrenzen Parkdauer

Da in den vergangenen Monaten Dauerparker und auch Anwohner zunehmend auf Parkplätze an den beiden großen Supermärkten Lidl und Edeka an der Pulsnitzer Straße ausgewichen waren, hatte nach Lidl vor gut drei Wochen nun auch Edeka seine Stellflächen mit der Zwei-Stunden-Parkdauer versehen und lässt das Ganze auch kontrollieren.

Das hatte zu einer durchaus hitzigen Debatte um den Bau eines Parkhauses oder zumindest eines Parkdecks im Stadtzentrum geführt. Auch in der jüngsten Stadtratssitzung hatte CDU-Mann Matthias Hänsel die Verwaltung aufgefordert, einen solchen Bau noch einmal zu prüfen. Und SPD-Fraktionschef Frank Höhme regte eine Arbeitsgruppe aus Stadtratsfraktionen und Bürgern an, „um Ideen für ein dringend notwendiges Parkkonzept für die Innenstadt zu finden“, sagte er.

Radebergs OB Gerhard Lemm (SPD) hatte hingegen vor allem auf das Problem der Finanzierung hingewiesen: „Ob sich das wirtschaftlich für einen Investor machen lässt, ist offen – noch dazu müssten wir dann wohl auch darüber nachdenken, ob die Zwei-Stunden-Regel in der Innenstadt aufrechterhalten werden kann …“ Zudem verwies er auf Studien, dass Autos in Zukunft eine immer kleinere Rolle beim Thema Verkehr spielen würden; „die Leute werden zunehmend auf öffentlichen Nahverkehr setzen.“ Eine Sicht, die auf zum Teil heftigen Gegenwind in der Diskussion gestoßen war.

