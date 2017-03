Entspannter Zieleinlauf für den Meister Die Kegler des Döbelner SC sichern ihren Spitzenplatz. Dennoch ist der Mannschaftsleiter zunächst skeptisch.

Das muss gefeiert werden. Die Verbandsligakegler des Döbelner SC mit Meisterpokal und Meistersekt. Vorn von links: Andreas Rippin, Felix Scholz, Kay Weinert, Pierre Panke. Hinten von links: Maik Fuhrmann, Heiko Fuhrmann, Henry Knospe. Foto: Dietmar Thomas

Es ist geschafft. Die Kegler des Döbelner SC haben einen Erfolg eingefahren, den es so für eine Mannschaft in der Region noch nicht gegeben hat. Mit einem 5310:5031-Erfolg gegen den Drittplatzierten KSV Eska Chemnitz sicherten sie sich den Meistertitel in der Verbandsliga 200.

Damit haben die Döbelner ein drohendes Entscheidungsspiel abgewendet. Zu diesem wäre es gekommen, wenn sie selbst verloren hätten. Denn Verfolger SC Großschweidnitz-Löbau machte gegen den KV Reinsdorf 1992 seine „Hausaufgaben“ und gewann ebenfalls deutlich. Entsprechend gelöst war die Stimmung nach dem Spiel bei den Döbelnern. „Diesen Nachmittag und die spontane Meisterfeier bis kurz vor Mitternacht werden wir lange in Erinnerung behalten“, sagte Teamchef Andreas Rippin.

Der Erfolg gegen die Chemnitzer fiel entgegen allen Erwartungen überaus deutlich aus. Die Gäste mussten durch die Niederlage ihren dritten Platz noch an den TuS Großschirma abgeben, der sich gegen den SV Lok Nossen durchsetzte.

Vor dem Wettkampf gab es vom Teamchef keine große Ansprache. „Ich habe bei allen die Motivation für das entscheidende Spiel spüren können“, so Andreas Rippin. Also habe es nur den traditionellen Motivationsschluck Sekt gegeben. Im gut gefüllten Zuschauerraum erwarteten alle ein spannendes Spiel, doch das wurde es dann nicht. Bereits nach dem Startduo lagen die Gastgeber klar in Führung, wobei Rippin mit seinen 903 Kegeln das beste Signal setzte. Ein gutes Mittelpaar vergrößerte den Vorsprung auf schon fast nicht mehr zu verlierende 159 Holz. Da legte dann auch der sonst immer skeptische Mannschaftsleiter seine Bedenken ab. Er ging tatsächlich zum Auto und holte den Sekt, um ihn in den Kühlschrank legen zu können.

Die routinierten DSC-Schlussstarter Heiko Fuhrmann und Henry Knospe ließen dann auch wirklich nichts mehr anbrennen. Beide hielten ihre Gegner in Schach, wobei Knospe erneut ein Feuerwerk zündete und mit fehlerfreien 948 Tagesbester wurde.

„Somit gelang uns ein Heimsieg, der nie in Gefahr war, auch wenn das Fehlen des besten Chemnitzers Alexander Leiott nicht unerwähnt bleiben soll“, bleibt Rippin auch in der Stunde des größten Erfolgs ein fairer Sportsmann. „Es war von der ersten Kugel an zu sehen, dass wir das bessere Team waren und verdient Meister 2016/17 sind. Das brachte auch der Chemnitzer Kapitän in seiner Abschlussrede zum Ausdruck und beglückwünschte uns“, so Rippin. Der Teamchef selbst dankte seiner Truppe für eine klasse Saison. „Jeder hat seinen Anteil am Erfolg. Dazu gehören auch alle Spieler die uns ausgeholfen haben sowie die Zuschauer. Und Rene Junghanns, der immer für eine intakte Kegelbahn gesorgt hat“, so Rippin.

