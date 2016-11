Entspannt zum Pfefferkuchenmarkt? Wie die Autoflut am Wochenende gebändigt werden soll und weitere Tipps zum Parken und Reisen.

Jahr für Jahr ist es das gleiche Bild: Der Pfefferkuchenmarkt zieht Zehntausende Gäste an. Die Parkkolonne zieht sich auch den Eierberg hinauf. Dafür wird die Staatsstraße wieder halbseitig gesperrt und als Einbahnstraße ausgewiesen. © Matthias Schumann

Pulsnitz rüstet sich für den Ansturm zum Pfefferkuchenmarkt. Seit Dienstag werden die Buden aufgebaut. Deren Anlieferung sorgte schon für Staus auf der Ortsdurchfahrt. Die wird ab Freitag aber ohnehin für den Fahrzeugverkehr gesperrt, ebenso wie die ganze Innenstadt vom Wettinplatz bis zur Kreuzung Bachstraße/Dresdner Straße. Dann haben nur noch die Gäste des Pfefferkuchenmarktes Vorfahrt.

Deshalb geben die Veranstalter noch einige Hinweise für den entspannten Besuch und die Parkmöglichkeiten. Die sind erfahrungsgemäß knapp in Pulsnitz, zumal wegen des Marktes auch zahlreiche Straßen gesperrt sind. Bei erwarteten 80 000 Gästen an drei Tagen zieht sich die parkende Blechlawine immer weit auf die Kuppe des Eierbergs hinauf.

Mehr Sicherheitsleute werden eingesetzt

Dabei fließen Erfahrungen aus den Vorjahren ein, um Parkchaos möglichst zu vermeiden. Zum Beispiel an der Lichtenberger Straße in Pulsnitz (aus Richtung Lichtenberg), wo in der Vergangenheit manchmal recht wild geparkt wurde. Auf anderen Plätzen in Pulsnitz sei teilweise noch Luft gewesen. Um das zu vermeiden und die Blechlawine noch gezielter zu lenken, sollen in diesem Jahr noch mehr Security-Leute eingesetzt werden, so Organisator Sandro Tenne. Die Einweiser sollen an Knotenpunkten die Fahrzeuge zu freien Standplätzen lotsen. Dazu gehören auch viele kleinere Stellflächen wie an der Goethe- oder Rietschelstraße. Größere Flächen bieten der Schützenplan am Schützenhaus, der Parkplatz an der Wittgensteiner Straße und der Platz an der Königsbrücker Straße neben den Gleisen der Bahn. Der Parkplatz an der Sportstätte Kante bleibt für Behinderte Gäste reserviert.

Weitere Parkmöglichkeiten richten die Organisatoren wieder an der Staatsstraße Richtung Kamenz und Richtung Dresden ein. Dazu kommen die Auffangparkplätze in Großröhrsdorf. So wird der Verkehr Sonnabend und Sonntag ab 9 Uhr schon am Eierbergkreisel aus Richtung Radeberg/Dresden umgeleitet und nach rechts zum Auffangparkplatz in Großröhrsdorf gelotst. Von dort aus pendeln Busse zum Pfefferkuchenmarkt. Nach links geht es vom Kreisverkehr über Lichtenberg nach Pulsnitz. Dort gilt ebenfalls ab Sonnabend 9 Uhr bis Sonntag 22 Uhr für die Dresdner Straße Einbahnstraßenreglung ab Mittelbacher Straße bis zum Kreisverkehr am Eierberg in auswärtiger Richtung. Gäste des Pfefferkuchenmarktes können dann an der Staatsstraße den Eierberg hinauf einseitig parken und sich von dort aus nach dem Pulsnitzbesuch auch wieder auf den Heimweg begeben. Aus Richtung Kamenz wird die Kamenzer Straße zwischen Nordstraße (Zufahrt Gewerbegebiet) und Spittelweg als Einbahnstraße ausgewiesen und steht den Gästen ebenfalls zum Parken ab Sonnabend 9 Uhr bis Sonntag 22 Uhr zur Verfügung. Fahrzeuge aus Richtung Kamenz fahren über den Spittelweg und die Dr.-Wilhelm-Külz-Straße stadteinwärts.

Dem Pfefferkuchenmann folgen

Die Auffangparkplätze in Großröhrsdorf sind aus Kamenz und Dresden auch über die Autobahn 4 gut erreichbar und werden ab den Anschlüssen Ohorn und Pulsnitz ausgeschildert: „Bitte folgen Sie dem Pulsnitzer Pfefferkuchenmann“, sagt Sandro Tenne. Die Shuttle-Busse fahren am Sonnabend von 9 bis 20 Uhr etwa alle 20 Minuten ab Großröhrsdorf, Alter Kohleplatz (Pulsnitzer Straße/Ecke Parkstraße) bis Pulsnitz (Großröhrsdorfer Straße/Ecke Alte Großröhrsdorfer Straße). Am Sonntag pendeln die Busse von 10 bis 18 Uhr zwischen dem Kaufland-Parkplatz in Großröhrsdorf und Pulsnitz je nach Bedarf im 20-Minutentakt. Am Preis ändert sich gegenüber dem Vorjahr nichts: Für 2,30 Euro pro Person gibt es die Hin- und Rückfahrt.

Eng bleibt es in dem Städtchen trotz aller Vorkehrungen. Deshalb der Appell der Pfefferküchler an die Gäste, auch die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.Besucher, die aus dem Dresdner Osten und Radeberg anreisen, können das ganze Wochenende auch die Linie 309 nach Pulsnitz nutzen. Die Städtebahn setze sogar zusätzliche Züge ein. Und von der neuen Pulsnitzer Bahnstation an der Dresdner Straße ist es dann nur noch ein Katzensprung bis zum Markt.

