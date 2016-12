Entspannt Shoppen am Sonntag Die Stadt Königsbrück verbindet ihren Adventsmarkt wieder mit der Möglichkeit des Bummelns. Sogar Kamelien sind zu haben.

Der Weihnachtsbaum steht, das Programm ist geprobt und das Rathaus geschmückt. Der Christmarkt am Sonntag in Königsbrück kann kommen. Die Stadt organisiert den Adventsmarkt auf dem Marktplatz bereits zum wiederholten Mal. Und wieder sind auch die Läden der Innenstadt geöffnet. Der Heimatverein Königsbrück, der sich um die Kamelien am Schloss kümmert, zeigt zudem im Gewächshaus die ersten Kamelien-Blüten. Eigentlich öffnet das Kamelienhaus erst in einigen Wochen. Der Heimatverein nutzt aber schon einmal die Chance, zwischen 13 und 16 Uhr Duftkamelien und Ableger der ältesten Kamelien als Weihnachtsgeschenk zu verkaufen.

Es bleibt aber natürlich nicht beim Verkaufen beim Christmarkt. Die Stadt hat ein Rahmenprogramm organisiert und viele Vereine, Einrichtungen und Initiativen füllen es aus und betreiben Stände. 14 Uhr startet der Markt. 14.45 Uhr senden die Funken des Karnevalsvereins im faschingsbegeisterten Königsbrück einen karnevalistischen Gruß an den Weihnachtsmann, 15 Uhr folgt die Grundschule mit ihrem Programm vom Weihnachtsmann im Knast, 16 Uhr spielt das Akkordeonorchester und 16.30 Uhr liest Ute Steckel Weihnachtsgeschichten in der Königsbrück-Information. 17 Uhr tritt die Tanzfitness Agilando auf und 17.30 Uhr wird das Märchenrätsel der Händler ausgewertet, bevor der Markt 18 Uhr mit Blasmusik ausklingt. Kinder können zudem Plätzchen backen, sich schminken lassen oder in der Zwergenwerkstatt im Rathaus basteln. (szo)

