Entspannen im neuen Haus Birgit Weinrich ist mit ihrer Naturheilpraxis aus Copitz umgezogen. Den neuen Standort habe sie ganz bewusst gewählt, sagt sie.

Birgit Weinrich macht es sich fürs Foto auf der Liege in den neuen Räumen ihrer Naturheilpraxis ausnahmsweise mal selbst bequem. © Andreas Weihs

Liebhaber der alternativen Medizin haben Grund zur Freude. Birgit Weinrich ist mit ihrer Naturheilpraxis in die Pirnaer Altstadt auf die Bahnhofstraße 28 gezogen. Bisher waren ihre Räumlichkeiten im Ärztehaus in Copitz, wo sie eine Praxis angemietet hatte. Der neue Standort ist sehr bewusst gewählt, denn ihre Kollegin, die Heilpraktikerin Annegret Schwarz, führt bereits seit 2014 in der Bahnhofstraße 28 eine Praxis. Die Frauen werden künftig enger zusammenarbeiten. Deshalb nennen sie das Gebäude nach dem Einzug von Birgit Weinrich „Haus der Gesundheit“.

Beide Heilpraktikerinnen wollen sich mit ihren Angeboten gegenseitig ergänzen. „Frau Schwarz macht beispielsweise klassische Homöopathie, während ich unter anderem mit Hypnose und Hydro-Colon-Therapie arbeite“, erläutert Birgit Weinrich das Konzept. Allerdings hat sie sich mit dem Umzug nicht nur aufgrund der jetzt zentraleren Lage verbessert, sondern ebenso bei den Räumlichkeiten. Die neue Praxis verfügt über zwei separate Behandlungsräume. Es gibt eine große Küche, in der künftig unter anderem Workshops und Kochkurse stattfinden werden. „Es war immer schon mein Wunsch, die auf den geführten Kräuterwanderungen gesammelten Kräuter unmittelbar zu verwerten“, sagt die 53-Jährige.

Schmäckerchen ist sicherlich auch der schöne Garten im Hinterhof mit den hohen Linden, der von ihrer Praxis aus zugänglich ist. „Wenn das Wetter es zulässt, werde ich meine Patienten rausführen, damit sie die Ruhe genießen können. Das gehört zur Gesundung in unserer heute so schnelllebigen Zeit.“ Außerdem plant sie, selbst Kräuter im Hof anzupflanzen.

Zu ihrem Angebot gehört seit Neuestem auch das Programm „Babyglück – gemeinsam zum Wunschkind“. Gemeinsam mit einer Hebamme versucht sie in vereinbarten Sprechstunden zu helfen, den Kinderwunsch der Paare zu erfüllen. „Die Anzahl der ungewollt kinderlosen Paare wachst ständig, bei vielen ist keine Ursache erkennbar. Sie werden oftmals letztlich von der Schulmedizin alleingelassen“, sagt Birgit Weinrich. Dabei sei der Leidensdruck dieser Paare sehr hoch.

Birgit Weinrich hatte zunächst den Berufsweg als Köchin eingeschlagen, wenngleich das Interesse an alternativer Heilmethodik immer vorhanden war. „Nach der Wende kaufte ich mir von meiner ersten D-Mark ein Kräuterbuch, das noch heute so etwas wie meine Bibel ist“, sagt die Pirnaerin, die in Pratzschwitz wohnt.

2010 schloss sie ihre Ausbildung zur Heilpraktikerin ab und machte sich ein Jahr später mit ihrer Naturheilpraxis in Copitz selbstständig. „Es ist faszinierend, wie man mit einfachen Mitteln aus der Natur helfen und Heilimpulse geben kann. Ganz ohne Nebenwirkungen“, fasst Birgit Weinrich ihre Arbeit zusammen.

