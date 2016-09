Entspannen gegen Stress

Ausruhen im Dienste der Wissenschaft. Diese Gelegenheit bekommen jetzt Teilnehmer einer neuen Studie an der TU Dresden. Dabei soll untersucht werden, wie wirksam Entspannungstraining für gestresste Menschen wirklich ist. Noch werden dafür Teilnehmer gesucht.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft finanziert das Projekt, mit dem sich ein Team am Cepris-Präventionszentrum der TU beschäftigt. „Viele Menschen klagen über Stress im Alltag, ein reduziertes Wohlbefinden und damit einhergehende körperliche und seelische Probleme“, erklärt Psychologin Eva Asselmann. Gezieltes Entspannungstraining kann da helfen. Die Teilnehmer erhalten ein kostenloses Training in Angewandter Entspannung. Ein Verfahren, mit dessen Hilfe Stress im Alltag schnell erkannt und reduziert werden kann. Die Kurse finden in kleinen Gruppen statt und umfassen zehn Einheiten von je 90 Minuten. Regelmäßig gibt es Befragungen und Messungen. Interessenten können in einem Online-Screening testen, ob sie für eine Teilnahme infrage kommen. (SZ)

www.easy-studie.de

