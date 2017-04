Entsorgungsfirma will nach Wurgwitz Die Becker Umweltdienste planen einen Standort an der Zöllmener Straße. Nun gibt es dazu eine Einwohnerversammlung.

Die Firma Becker will in Freital umziehen. © Archiv: Daniel Förster

Das Unternehmen Becker Umweltdienste, einer der größten Arbeitgeber in Freital, will seinen bisherigen zentralen Standort am Sachsenplatz verlassen und an den Stadtrand nach Wurgwitz ziehen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Stadtrat den Weg dafür freigemacht. Die Volksvertreter haben beschlossen, dass für das auserwählte Grundstück an der Zöllmener Straße 46 ein Bebauungsplan erstellt wird. Dies ist Voraussetzung dafür, dass Becker seinen neuen Standort errichten kann. Außerdem sprachen sich die Stadträte einstimmig dafür aus, dass der Flächennutzungsplan für das Vorhaben geändert werden soll. Ein Teil der Flächen, die Becker bebauen will, sind derzeit noch als Grünfläche/Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen. Das soll nun geändert werden. Insgesamt soll der neue Standort rund 53 000 Quadratmeter groß werden – das entspricht etwa der Größe von siebeneinhalb Fußballfeldern. Das Grundstück wurde zuletzt von dem Baustoffwerk EHL genutzt.

Damit sich vor allem die Anwohner in Wurgwitz vor Ort ein Bild von den Plänen machen können, findet am Montag, 24. April, ab 18 Uhr eine Einwohnerversammlung auf dem Grundstück an der Zöllmener Straße 46 statt. Wie Ortsvorsteherin Jutta Ebert (CDU) mitteilt, werden Vertreter des Unternehmens das Vorhaben vorstellen und Fragen zu dem Projekt beantworten.

Der Umzug der Umweltdienste ist auch für die künftige Freitaler Stadtentwicklung bedeutend. Das bislang genutzte Grundstück am Sachsenplatz befindet sich in zentraler Lage und könnte sich zusammen mit dem auf der anderen Weißeritzseite befindlichen Areal am ehemaligen Sächsischen Wolf zu Freitals neuem Zentrum entwickeln. Mit dem Wegzug der Umweltdienste wäre der Weg dafür frei. Es gibt Pläne, beide Grundstücke mit einer neuen Weißeritzbrücke zu verbinden.

zur Startseite