Entsorger warnt vor Engpass Frost und Schnee können zu Problemen bei der Müllabfuhr führen. Die Entsorgungsdienste bitten daher um Unterstützung.

Damit auch bei Glätte, Frost und Schnee der Müll ordnungsgemäß abgeholt wird, dazu kann jeder Mittelsachse selbst einen Beitrag leisten. Inwiefern, dazu hat Solveig Schmidt von der Entsorgungsdienste Landkreis Mittelsachsen (EKM) GmbH gleich mehrere Tipps.

Gefriert der Inhalt der Tonnen, so bleiben oft Reste in den Behältern zurück. Dies lasse sich, so Schmidt, verhindern, in dem feuchte Abfälle in Zeitungspapier eingewickelt werden. Möglich sei auch, die Tonne mit Papier auszukleiden. „Besteht die Möglichkeit, können Behälter vor dem Leerungstag in einer temperierten Garage oder dem Hausflur aufgetaut werden“, ergänzt die Sprecherin und Abfallberaterin der Entsorgungsdienste.

Bleibt die Tonne aufgrund der Witterung einmal stehen, könne sie innerhalb der nächsten vier Werktage draußenbleiben. Sollte sie danach immer noch voll sein, werde sie erst zum nächsten regulären Termin abgeholt, informiert Schmidt. Priorität bei schlechten Straßenverhältnissen hätten nach wie vor die Hauptstraßen. Wer an einer zugeschneiten Nebenstraße wohnt, sollte die Möglichkeit nutzen, seine Tonne an die nächste Hauptstraße zu fahren. „Um Verwechslungen zu vermeiden, sind die Behälter zu kennzeichnen“, empfiehlt Schmidt. Sie rät den Anwohnern davon ab, die letzte Mindestentleerung bis Ende Dezember hinauszuzögern. Schließlich seien Ausfälle der Touren aufgrund von Eisglätte oder Schnee möglich.

Engpässe bei der Entsorgung lassen sich aber auch überbrücken. Restabfall kann in zugelassenen, blauen 80-Liter-Säcken abgegeben werden. Entsprechende Beutel mit der Aufschrift „Landkreis Mittelsachsen“ gibt es bei den Kommunen sowie auf den Wertstoffhöfen. „Andere werden nicht mitgenommen“, betont Schmidt. Die Säcke sollten bei Schnee an gut geräumten Ausweichstellplätzen abgelegt werden. Bei besseren Witterungsverhältnissen würden die Säcke dann auch mitgenommen, wenn sie neben den Mülltonnen stehen. Leichtverpackungen können in durchsichtigen Säcken entsorgt werden, die neben den Tonnen abgestellt werden. Altpapier und Pappe lässt sich bündeln oder in Papiertüten sammeln und am Entsorgungstag neben der vollen Blauen Tonne ablegen.

Zusätzliche Entlastung für die Müllwerker, die bis zu 800 Behälter pro Tag in Bewegung setzen, verschaffe es, wenn die Anwohner ihre Tonnenstellplätze freischaufeln würden. „Ein vom Schnee befreiter Standplatz erleichtert die Arbeit erheblich“, informiert Schmidt. (DA/mf)

