Entsorger tauscht abgebrannte Container aus Einen Monat nach der Brandserie in Riesa hat Remondis die letzten Tonnen ersetzt. Nun hofft das Unternehmen auf die Polizei.

Bei den Bränden in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai waren insgesamt 15 Papiertonnen abgebrannt. Auch hier in der Glauchauer Straße in Riesa-Weida. Noch immer laufen die Ermittlungen zu den Brandstiftern - bisher ohne Erfolg. © Eric Weser

Letztendlich ging es doch schneller als gedacht: Einen Monat nach der Serie von Containerbränden in Riesa hat Remondis die zerstörten Tonnen durch neue ersetzt. Das teilte der Geschäftsführer von Remondis Elbe-Röder, Thomas Schiefelbein, auf Anfrage mit. „Heute dürften die letzten Restbestände entsorgt worden sein“, so Schiefelbein am Dienstag. Zumindest seien die entsprechenden vom Vermieter gestellten Tauschanträge mittlerweile abgearbeitet. An insgesamt neun Stellen habe man Container ersetzt. Bei den Bränden in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai waren insgesamt 15 Papiertonnen abgebrannt. Ursprünglich hatte der Remondis-Geschäftsführer damit gerechnet, dass der Austausch bis zu zwei Monate dauern könne. Bei rund 200 Euro für einen Container sind durch die Brände etwa 3 000 Euro Schaden entstanden – mögliche Beschädigungen an den Gebäuden nicht mit einberechnet. Remondis hofft deshalb nun auf die Polizei. „Die Kosten für den Austausch werden erst einmal an uns hängenbleiben, bis ein Verursacher gefunden ist“, sagte Thomas Schiefelbein. Noch sei er aber zuversichtlich, dass der oder die Brandstifter ermittelt werden. Die Polizeidirektion in Dresden konnte am Dienstag allerdings noch keinen Ermittlungserfolg vermelden. Der Stand in der Sache sei unverändert, erklärte eine Sprecherin.

