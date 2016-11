Entsorger kündigt Vertrag Der Abwasserzweckverband hat die Entsorgung von Fäkalschlamm ausgeschrieben. Die könnte teurer werden.

Für die Entsorgung von Fäkalschlamm muss sich der Abwasserzweckverband (AZV) Leisnig einen neuen Partner suchen. Das erklärte der amtierende Geschäftsführer Michael Tecklenburg bei der zurückliegenden Verbandsversammlung. Der Grund: Die Firma Reimann, mit der der Verband in den vergangenen zehn Jahren auf diesem Gebiet zusammenarbeitete, hat den Vertrag gekündigt. „Die kalkulierten Preise sind nicht mehr wirtschaftlich“, erklärte Tecklenburg, was den Dienstleister zur Kündigung veranlasst hat.

Aus diesem Grund läuft eine neue Ausschreibung. Dem Geschäftsführer zufolge hat der AZV vor, einen neuen Vertrag nur über zwei Jahre einzugehen. „Es ist nicht abzuschätzen, wie es mit dem AZV weitergeht“, begründete er. Laut Tecklenburg soll der neue Entsorger ab 1. Januar 2017 einsteigen. Zu welchen Konditionen er für den Verband tätig sein wird, steht noch nicht fest. Bisher mussten die Betreiber abflussloser Gruben und auch von vollbiologischen Anlagen 7,20 Euro pro Kubikmeter Schlamm für Transportkosten kalkulieren.

Selbst wenn immer mehr Grundstückseigentümer auf Vollbiologie umgestellt haben – es fällt auch bei diesen Anlagen Schmutzwasser an. Außerdem bleiben abflusslose Gruben dort in Betrieb, wo eine Vollbiologie nicht funktioniert. Tecklenburg sprach von rund 1 000 Anlagen im Verbandsgebiet, bei denen weiter Schmutzwasser und Fäkalschlamm zu entsorgen sind. Die Kosten verrechnet die Firma mit dem AZV. Der prüft die Rechnungen und gibt sie an die Eigentümer der Anlagen weiter. (DA/sig)

