Entsorger feiert neue Firmenzentrale Die NEG schafft in Weißwasser bessere Bedingungen für die 28 Mitarbeiter und zieht in ein neues Bürogebäude.

zurück Bild 1 von 2 weiter NEG-Geschäftsführer Andreas Lysk (vorn) bei seiner Rede zur Eröffnung des neuen Firmensitzes (kl. Foto) in der Heinrich-Heine-Straße. Alle Telefonnummern bleiben gleich, nur die Geschäftsadresse ändert sich geringfügig. Zur Hausnummer 75 gesellt sich nun ein „A“. Foto: Jens Trenkler © jens trenkler NEG-Geschäftsführer Andreas Lysk (vorn) bei seiner Rede zur Eröffnung des neuen Firmensitzes (kl. Foto) in der Heinrich-Heine-Straße. Alle Telefonnummern bleiben gleich, nur die Geschäftsadresse ändert sich geringfügig. Zur Hausnummer 75 gesellt sich nun ein „A“. Foto: Jens Trenkler



Wer gelegentlich in Ritas Kantine am ehemaligen Kraftverkehr in der Heinrich-Heine-Straße in Weißwasser zu Mittag isst, wird es bemerkt haben: Der Büroflur, den der Hungrige auf dem Weg zur Kantine durchläuft, ist leer. Der Mieter, die Niederschlesische Entsorgungsgesellschaft (NEG) ist bereits vor einer Woche in den Neubau gleich nebenan gezogen. An diesem Freitag wurde das brandneue Firmendomizil nun feierlich eingeweiht. Geschäftsführer Andreas Lysk zitierte in seiner Ansprache einen im Zusammenhang mit Neubauprojekten oft gehörten Satz: „Ich wundere mich, dass am Schluss doch alles passt.“ Größere Schwierigkeiten gab es allerdings nicht. Die Bauzeit konnte ebenso eingehalten werden wie die prognostizierten Kosten. Doch der näher rückende Fertigstellungstermin zerrte an den Nerven. „Da fällt in der Bauberatung schon mal ein deutscher Hauptsatz“, sagte Lysk mit einem Augenzwinkern, nicht ohne die ausgezeichnete Zusammenarbeit aller beteiligten Firmen zu loben. Von einer Ausnahme abgesehen, gingen alle Aufträge an Unternehmen aus dem Landkreis Görlitz. Die Platten für das parallel entstandene Werkstattgebäude etwa stammen aus der Produktion der Firma Europor aus dem Boxberger Ortsteil Kringelsdorf.

In einer Bauzeit von neun Monaten ist ein doppelflügliger Flachbau mit Büro- und Sozialgebäude entstanden, dazu die Fahrzeughalle mit Werkstatt. Die Kosten liegen bei 1,1 Millionen Euro. Die 28 Mitarbeiter haben nun erheblich verbesserte Arbeitsbedingungen. Ein wichtiger Schritt, wie Norbert Rethmann betonte. Für ihn stellt die Gewinnung von Mitarbeitern die größte Herausforderung der kommenden zehn Jahre dar. „Und das wird schwierig, wenn das Arbeitsumfeld nicht stimmt.“

Rethmann ist Ehrenaufsichtsratsvorsitzender der gleichnamigen Aktiengesellschaft, zu der die Remondis-Gruppe gehört, das größte deutsche Unternehmen für Recycling, Wasserwirtschaft sowie kommunale und industrielle Dienstleistungen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Lünen. Er sieht die Entsorgungswirtschaft vor einer Entwicklung, wie sie in den letzten Jahrzehnten allenfalls der Automobilindustrie beschieden war.

Abgesehen von den 49 Prozent der Remondis-Gruppe liegen die Anteile der NEG beim Landkreis Görlitz. Eine solide Partnerschaft, wie aus den Worten von Landrat Bernd Lange deutlich wurde. Die NEG ist nicht nur Vertragspartner des Landkreises für das Einsammeln und Verwerten kommunaler Abfälle, sie betreibt auch eine Kompostierungsanlage in Weißwasser und Wertstoffhöfe in Weißwasser und Niesky. Auch dort wurde in den letzten Jahren investiert, insgesamt über eine halbe Million Euro.

Nach der Wende gehörte die „Müllabfuhr“ in Weißwasser zunächst zum Amt 72 im Görlitzer Landratsamt. Die erste Satzung der Gesellschaft schrieb Andreas Lysk abends im Bett eines Hotels in Hameln, wie er sich in seiner Rede erinnerte. „Das ist heute undenkbar.“ 1993 war das Unternehmen eines der wenigen, die alle Kriterien der neu gegründeten DSD, Duales System Deutschland GmbH – Stichwort: Grüner Punkt – erfüllte. Mitte der 90er stieg die RWE-Umweltsparte als Miteigner ein. Nach dem Verkauf liegen die Anteile seit 2005 bei Remondis.

Was aus der alten NEG-Zentrale, dem ehemaligen Kraftverkehr, wird, ist indes offen. Eigentümerin ist die Niederschlesische Verkehrsgesellschaft (NVG). Der Geschäftsführer war in dieser Woche für Auskünfte nicht zu erreichen. „Ich habe versucht, einen Nachmieter zu vermitteln“, sagt Andreas Lysk auf Nachfrage. Ein vergeblicher Versuch. Nach der Auflösung des NVG-Büros ist Ritas Kantine aktuell der einzige Mieter. Robert Szabo, Chef in Ritas Kantine, will den Betrieb weiterführen. „Ich bin in letzter Zeit mehrfach gefragt worden, ob wir schließen“, erklärt er gegenüber SZ. Aber das ist keineswegs der Fall. Es bleibe alles beim Alten, so das Signal, das er aus der NVG-Zentrale in Görlitz, erhalten hat.

zur Startseite