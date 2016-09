Entschieden unentschieden Dynamo kann sich über das 2:2 gegen Würzburg nur bedingt freuen. Schuld ist ein Sonntagsschuss – und das Publikum.

Trinken, trösten, abreagieren. Dieses 2:2 gegen Würzburg ärgert die Dresdner mehr oder weniger. © Robert Michael

Die Fußballsprache ist bekanntlich eine wortgewaltige mit Hang zur martialischen Übertreibung – und Dynamos sportliche Lage daher zwar nicht gleich lebensgefährlich, bedrohlich aber allemal. Zweimal in Folge haben die Dresdner jedenfalls lange nicht verloren und zweimal mit 0:3 innerhalb von vier Tagen vermutlich noch nie, erst recht mit diesen jeweils ernüchternden Leistungen. Insofern sind die Gäste in der Halbzeitpause dieses Sonntagsspiels sehr gut gewählt.

Dynamo führt zu diesem Zeitpunkt mit 1:0 gegen Würzburg durch den Treffer von Marco Hartmann nach 83 Sekunden. Beruhigende Wirkung hat das frühe Tor des Kapitäns allerdings nicht, weder für die Aktiven noch bei fast 28 000 Zuschauern. Dass die Sanitäter von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft zu Besuch sind, passt also irgendwie.

Und während sich die Spieler vom Abnutzungskampf, wie Trainer Uwe Neuhaus das Duell gegen den Mitaufsteiger bereits vorm Anpfiff zutreffend beschrieben hat, erholen, werden auf dem Rasen Herzdruckmassagen vorgeführt. Sicher ist sicher. Dazu erklärt eine Mitarbeiterin: „Das Einzige, was man verkehrt machen kann, ist nichts zu tun.“ Dynamo hält sich daran, auch in der zweiten Hälfte des nun spielerisch schwächer werdenden, aber weiter intensiv geführten Spiels. Was im echten Leben gilt, kann beim Fußball schließlich nicht verkehrt sein. Und trotzdem bleibt am Ende ein unsicheres, klammes Gefühl, was vor allem am Ergebnis liegt.

Das Dynamo-Zeugnis zurück 1 von 14 weiter Marvin Schwäbe: 3 Zeigt, warum er als bester Torwart der abgelaufenen Drittliga-Saison zu Dynamo kam. Sichert in der Anfangsphase die Null, danach wenig zu tun. Fabian Müller: 3 Auffällig unauffällig. Hat es allerdings auch schwer, erst recht im direkten Vergleich mit seinem Pendant auf rechts. Mitschuld am 1:1. Jannik Müller: 3 Steht etwas unerwartet wieder in der Startelf, rechtfertigt die Aufstellung aber mit einer guten Leistung. Wirkt unglücklich bei erstem Gegentor. Giuliano Modica: 3 Bis zur Topform der vergangenen Saison fehlt noch ein ganzes Stück, der Abwehrchef ist aber auf bestem Weg zu seiner gewohnten Stärke. Nils Teixeira: 3 Technisch stark, gutes Stellungsspiel, viel unterwegs – einer der komplettesten Außenverteidiger der Liga. Nur die Flanken sind ungenau. Marco Hartmann: 3 Jetzt wird auch der Kapitän ein Fußballgott, zumindest sind erste, noch zaghafte Rufe der Fans nach seinem Tor zum 1:0 zu hören. Andreas Lambertz: 3 Ein Torjäger wird aus dem Lumpi nicht mehr. Vergibt die große Chance zum 2:0 (12.). Dafür läuferisch wieder besonders wertvoll. Aias Aosman: 4 Eine Halbzeit zum Vergessen, die zweite wenig besser: Fehlabspiele, kaum Zug zum Tor, dazu ein Lattenschuss. Leitet das 2:1 ein. Marvin Stefaniak: 4 Die besonderen Momente, die ihn und seinen Stil charakterisieren, klappen nicht. Und einfach spielen will er offenbar nicht. Akaki Gogia: 3 Begeistert mal wieder mit seinen technischen Fertigkeiten und belohnt sich mit seinem Tor zum 2:1 praktisch selbst. Pascal Testroet: 5 Macht, tut, rennt, ackert. Doch das Ergebnis ist ernüchternd wirkungslos – und zugleich entmutigend für ihn. Stefan Kutschke: 3 Bleibt Einwechsler Nummer eins und ständiger Unruhestifter in der gegnerischen Abwehr, diesmal nicht so gefährlich. Erich Berko: 4 Die eine Chance reicht nicht, um nachhaltig auf sich aufmerksam zu machen. Nicht zu bewerten: Niklas Hauptmann. (SZ/-yer)

Dieses 2:2 lässt sich nämlich in die eine, aber auch in eine andere Richtung interpretieren – was allein schon die Reaktionen beweisen. „Das ist ärgerlich, doch wir müssen den Punkt jetzt einfach mitnehmen. Natürlich hätten es drei sein müssen, sollen, können“, sagt Akaki Gogia, der nach knapp einer Stunde Spielzeit und acht Minuten nach dem etwas überraschenden Ausgleich der Würzburger für die erneute Dynamo-Führung gesorgt hat. Den besten Spielzug aus Sicht der Gastgeber über Aias Aosman und Nils Teixeira vollendet der Neuzugang zum 2:1.

Chancen haben danach auch die Gäste, aber kaum klare, wie Andreas Lambertz anschließend betont. Entsprechend unzufrieden ist er mit dem Endstand. „Wenn wir dieses Tor des Monats nicht kassieren“, sagt der Mittelfeldspieler und meint den erneuten Ausgleich aus der Kategorie Sonntagsschuss. Aus 27 Metern trifft Würzburgs Tobias Schröck volley in den oberen linken Winkel des Dresdner Tores, wieder mehr oder weniger unerwartet. „Das ist bitter, wenn du ein ordentliches Spiel machst, zweimal führst und dann unentschieden spielst“, fasst Lambertz die allgemeine Gemütslage zusammen.

Wiederbelebungsmaßnahmen sind aus seiner Sicht aber unnötig. „Nach zweimal 3:0 auf den Arsch ist das Ergebnis in Ordnung. Wir sind selbstbewusst aufgetreten, hatten einen Plan, waren gut in den Zweikämpfen, alles vollkommen okay. Die zwei Niederlagen haben uns nicht zurückgeworfen“, stellt er zufrieden fest. Ähnlich sieht es Torschütze Hartmann, der nach einem Eckball und den Stationen Lambertz und Giuliano Modica fürs 1:0 sorgt. Er spricht von einer guten Reaktion der Mannschaft, speziell nach dem katastrophalen Spiel in Kaiserslautern am vergangenen Mittwoch. Und auch die derbe Pleite zuvor gegen Aue wirkt zumindest in den Köpfen noch nach. „Deshalb müssen wir uns nach dem ersten Ärger über den Ausgleich runterfahren und vor Augen führen, dass wir das getan haben, was wir uns vorgenommen hatten: alles reinknallen in dieses Spiel. Also Ziel erreicht, Punkt mitnehmen.“

Mit nun neun Zählern nach sieben Partien steht Dynamo zudem im gesicherten Mittelfeld – auch wenn Neuhaus den Blick auf die Tabelle jetzt als Kinderkram abtut. Die Pfiffe von vereinzelten Teilen des Publikums nimmt er indes nicht so locker. „Wir mussten das 1:1 verkraften, was auf der Tribüne nicht alle geschafft haben“, findet der Cheftrainer und nutzt die Gelegenheit für einen richtungsweisenden Hinweis. „Gerade in dieser schwierigen Situation können Pfiffe nur schaden und die Mannschaft verunsichern“, sagt er und will das nicht etwa als Kritik verstanden wissen. „Es ist nur meine Bitte. Ich will das Gefühl vermitteln, wann der Mannschaft geholfen werden muss“, erklärt Neuhaus betont bedacht.

Er weiß, sich mit den Fans anzulegen, erst recht in Dresden, kann schnell mehr als nur bedrohlich sein. Und bei Jobgefahr helfen auch Herzdruckmassagen nicht.

Bewerten Sie die Leistungen der Dynamo-Spieler gegen Würzburg!





zur Startseite