Entscheidungen in der Trainerfrage Hannu Järvenpää bleibt bei den Lausitzer Füchsen. Bill Stewart verlässt die Dresdner Eislöwen.

Ungewohntes Bild: Der Coach sitzt auf der Zuschauertribüne. © A. Schulze

Es ist quasi der erste Arbeitstag für die nächste Serie. Dabei läuft die alte Spielzeit in den deutschen Eishockey-Ligen noch. Und doch sitzt Hannu Järvenpää am Mittwoch auf der Zuschauertribüne der Eisarena in Weißwasser und beobachtet 23 Spieler, die sich für einen Vertrag bei den Lausitzer Füchsen empfehlen wollen. Denn es ist auch der Auftakt des Sichtungs-camps des Klubs aus der DEL 2, das bis Sonnabend dauert.

Trotzdem ist eine andere Nachricht an diesem Tag wichtiger: Der Chefcoach betreut die Profimannschaft des Vereins auch in der nächsten Saison und soll noch mehr Verantwortung im sportlichen Bereich übernehmen, wie Dirk Rohrbach sagt. Der Geschäftsführer kündigt außerdem an: „Wir verbessern die sportlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten für die nächste Serie.“ Järvenpää bekomme einen Vertrag zu verbesserten Konditionen.

Dagegen hat sich die Trainerfrage bei den Dresdner Eislöwen anders geklärt. Der bisherige Chefcoach Bill Stewart teilte dem Klub am Mittwochmorgen mit, dass er das Angebot auf eine weitere Zusammenarbeit ausschlägt. Bereits am Nachmittag verkündeten die Straubing Tigers, dass sie den 59 Jahre alten Kanadier als neuen Chefcoach verpflichtet haben. Er tritt bei dem niederbayerischen DEL-Klub die Nachfolge von Larry Mitchell an.

Die Eislöwen, die Stewart den 30. April als Termin für eine Entscheidung mitgegeben hatten, beginnen nach dessen Absage mit der Trainersuche. Man habe zwar einige Kandidaten bereits im Blick gehabt, aber noch keine Gespräche geführt, hieß es vom Verein. „Wir hätten das begonnene Kapitel gern mit ihm weitergeschrieben, akzeptieren jedoch seine Entscheidung, in die DEL zurückzukehren“, erklärte Geschäftsführer Volker Schnabel in einer Pressemitteilung. Es sei aufgrund der Kurzfristigkeit nicht abzusehen, wann der neue Chefcoach präsentiert werden kann.

In Weißwasser sind sie froh, dass Järvenpää, der seit 2016 bei den Füchsen arbeitet und als Trainer des Jahres in der DEL 2 geehrt worden ist, für mindestens eine weitere Saison in der Lausitz bleibt. „Hannu und ich vertreten die gleiche Philosophie“, sagt Rohrbach. (SZ/sw)

