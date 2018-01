Entscheidungen im Globus-Streit Gleich dreimal wird in den nächsten Tagen über die Pläne des Konzerns diskutiert.

Für Globus wird es ernst. Gleich dreimal wird in den kommenden Tagen über die Pläne des Unternehmens gesprochen. Das will einen großen Markt auf dem Areal rund um den Alten Leipziger Bahnhof einrichten, hat es schon gekauft. Doch eine Bürgerinitiative wehrt sich dagegen.

Unter dem Titel „Wohnen am Leipziger Bahnhof“ haben die Initiatoren eine Petition gestartet. Statt einem XXL-Markt fordern über 4 000 Unterstützer, dass das Gebiet rund um das Denkmal zum Wohnstandort mit kleinteiligem Gewerbe ausgebaut wird. An diesem Mittwoch sind Vertreter der Bürgerinitiative ab 16.30 Uhr im Petitionsausschuss im Dresdner Rathaus, um ihr Anliegen den Politikern vorzustellen. Für die kommende Woche hat die Gruppe einen Diskussionsabend mit Stadtplanern organisiert. Am vergangenen Sonntag waren bereits rund 70 Interessierte mit der Initiative über das Gelände spaziert – mit Erlaubnis des Unternehmens.

Das hält trotz wachsendem Protest an den Plänen fest. „Das Gelände des Alten Leipziger Bahnhofs entspricht unseren Anforderungen an einen Standort nach wie vor optimal. Solange keine Alternative bekannt ist, halten wir darum als Eigentümer an dem Standort fest“, sagt Enrico Wilde, der bei Globus für die Standortentwicklung zuständig ist. Allerdings ist das Unternehmen gemeinsam mit Baubürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) auf der Suche nach einem Alternativstandort. Das hatte der Stadtrat beauftragt.

Auch die Verwaltung plant mittlerweile ohne Globus. Sie bittet die Gremien der Stadt um Zustimmung für eine Variante des Masterplans für die Leipziger Vorstadt, in welcher Wohnen und kleinteiliges Gewerbe vorgesehen sind – ganz wie die Bürgerinitiative es fordert. Als nächstes beraten die Pieschener Ortsbeiräte an diesem Dienstagabend ab 18 Uhr im Rathaus auf der Bürgerstraße darüber. (SZ/sh)

