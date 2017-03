Entscheidung zu Seniorenratgeber

Welche Firma den überarbeiteten Seniorenratgeber für die Stadt Meißen herausgibt, wird sich im Sozial- und Kulturausschuss am kommenden Mittwochabend entscheiden (die SZ berichtete). Wie hoch allerdings der Anteil der Stadt an den durch Anzeigen generierten Einnahmen sein wird, steht noch nicht fest. Das teilt Stadtsprecherin Katharina Reso mit. Ob es – wie in der Vorlage zum Entschluss vermerkt – tatsächlich ein Viertel der Summe sein wird, sei noch nicht sicher. Der Seniorenratgeber soll in einer Auflage von 5 000 Stück gedruckt werden. (SZ/mhe)

