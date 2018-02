Entscheidung zur Bundespolizei offen Die Zukunft des Altenberger Stützpunktes bleibt ungewiss. Der Besuch von einigen CDU-Politikern sorgte für Unruhe in der Stadt.

Osterzgebirge. Zum Bundespolizeirevier Altenberg gibt es keinen neuen Sachstand, informierte am Montag auf SZ-Nachfrage das Bundesministerium des Innern. Dabei verweist es auf die Antwort aus seinem Haus auf die schriftliche Frage der Bundestagsabgeordneten Frauke Petry (Blaue Partei). „Da sich die Liegenschaft des Bundespolizeireviers Altenberg nicht in einem optimalen Zustand befindet, wird die Unterbringung des Reviers derzeit einer Prüfung unterzogen“, heißt es darin. In Altenberg machte sich Unruhe breit, weil sich eine hochrangige Delegation für Montag angekündigt hatte. Das hatte aber nichts mit der Liegenschaft zu tun, informierte die CDU-Wahlkreisabgeordnete Andrea Dombois. Vielmehr habe sich der Arbeitskreis Inneres der CDU-Landtagsfraktion in Altenberg zu einer Beratung allgemein über die Zusammenarbeit von Bundes- und Landespolizei getroffen. Unabhängig davon fordere Frau Dombois aufgrund der Unruhe, dass endlich eine Entscheidung zum Revier fällt. (SZ/ks)

