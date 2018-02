Entscheidung zum Rathaus gefordert Wo sitzt künftig die Verwaltung? Zur Debatte stehen der Amtssitz in Gottleuba und zwei Objekte in Berggießhübel.

Die gemeinsame Alternative: Das Georgenbad in Berggießhübel. © Daniel Schäfer

Bad Gottleuba- Berggießhübel. Das dauert nun lange genug, sagt Stadtrat Lothar Seifert (Linke). Er will nun endlich eine Entscheidung in Sachen Rathaus. Im September habe seine Fraktion den Antrag zur Standortfrage eingebracht, im Oktober hat die CDU weitere Untersuchungen gefordert. Die aber sind aus Seiferts Sicht gar nicht notwendig. Er will deshalb im nächsten Stadtrat eine Entscheidung. Es müsse doch klar sein, was man habe und was man brauche.

Dabei sollten auch die Verwaltungsgemeinschaften mit Liebstadt und Bahratal betrachtet werden. Ausgangspunkt für die Diskussion ist die auf zwei Rathäuser in Gottleuba und Berggießhübel verteilte Verwaltung, wobei das in Berggießhübel in schlechtem Zustand ist. Als gemeinsame Alternative wurde das Georgenbad in Berggießhübel ins Gespräch gebracht. Für eine Entscheidung sollten unter anderem Platz- und Investitionsbedarf geprüft werden. Bürgermeister Thomas Mutze (parteilos) versprach eine Beratung im nächsten Verwaltungsausschuss. (SZ/sab)

