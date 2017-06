Entscheidung zu Sachsenhof vertagt Der Pachtvertrag des Hauses läuft Ende des Jahres aus. Wie es weitergeht, wird hinter den Kulissen heiß diskutiert.

Die Diskussion um den im Jahr 2012 für drei Millionen Euro sanierten Sachsenhof in Nossen geht weiter. © Andreas Weihs

Die Diskussion um den im Jahr 2012 für drei Millionen Euro sanierten Sachsenhof in Nossen geht in die nächste Runde. Wie Bürgermeister Uwe Anke (parteilos) der SZ mitteilte, wurde dem jetzigen Betreiber – dem Tanzlehrer Ronald Kühn – vorsorglich zum 30. Juni der Pachtvertrag fristgerecht gekündigt. Dies sei jedoch laut Anke nicht als endgültiger Entschluss zu verstehen, sondern diene lediglich der Fristwahrung. Zu möglichen anderen Bewerbern erteilte der Bürgermeister keine Auskunft. Kühn bestätigte seinerseits, dass man sich weiterhin in Gesprächen befinde. „Die Stadträte müssen eine Entscheidung fällen, mehr weiß ich auch nicht“.

Bereits im Februar berichtete die SZ über den Sachsenhof. Schon damals zögerte die Stadt den Pachtvertrag zu verlängern. Das Konzept scheint mit prall gefülltem Terminkalender zwar ein Erfolgsmodell zu sein. Doch hagelt es auch immer wieder Kritik. Vor allem lokale Vereine beklagen, dass im Terminkalender zu wenig Rücksicht auf ihre Belange genommen werde. Schließlich sei der Sachsenhof für alle Bürger gleichermaßen da. Eines steht zumindest fest: Das letzte Wort in der Debatte ist noch nicht gefallen. (tb)

