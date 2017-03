Entscheidung zu Rewe-Plänen vertagt Der Dippser OB Jens Peter will ein Termin im Landratsamt abwarten, ehe über den Bau an der B 170 entschieden wird.

Rewe plant an der Bundesstraße in Dipps einen Neubau. © dpa

Der Technische Ausschuss des Stadtrats Dippoldiswalde hatte für seine Sitzung am Mittwoch geplant, über eine Bauvoranfrage zum „Neubau eines Lebensmittelvollsortimenters“ auf dem ehemaligen Hydraulik-Gelände an der B 170 zu entscheiden. Doch dazu kam es nicht. Oberbürgermeister Jens Peter (Freie Wähler) hat diesen Punkt zu Beginn der Sitzung von der Tagesordnung genommen. Nächste Woche findet im Landratsamt eine Anhörung zu dem Thema statt, an der sowohl die Stadt als auch der Eigentümer der Fläche, Manfred Salzmann, teilnehmen wollen. Das Ergebnis dieses Treffens will Peter erst abwarten, ehe er weiter über das Vorgehen in diesem Fall entscheidet. Es geht dabei um einen großen Markt der Rewe-Kette, die sich in Dippoldiswalde erweitern will und dafür den Standort an der B 170 favorisiert. Der Markt ist mit einer Gesamtfläche von 1 900 Quadratmetern geplant.

Manfred Salzmann, der Eigentümer der Fläche, zeigt sich zuversichtlich, dass er seine Pläne auf dem Hydraulikgelände verwirklichen kann, auch wenn er Widerstand vom Stadtrat Dippoldiswalde spürt. Hier gibt es Befürchtungen, dass der neue Markt eine Schwächung der Innenstadt bedeuten könnte. Der Stadtrat hatte auch eine Veränderungssperre auf das Grundstück gelegt, die 2016 ausgelaufen ist. (SZ/fh)

