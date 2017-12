Entscheidung zu Kita-Neubau vertagt Der Beschluss sollte abgelehnt werden – doch die meisten Stadträte sehen noch zu viel Gesprächsbedarf.

Der CDU-Stadtrat um Dieter Gleisberg sieht noch Gesprächsbedarf. © SZ/Archiv

Die Entscheidung um den Kita-Neubau in Biesnitz ist noch nicht gefallen. Der Stadtrat hat die Vorlage am Abend zurückgewiesen – auf Antrag der CDU. „Es gibt noch Gesprächsbedarf von allen Seiten“, begründete Fraktionschef Dieter Gleisberg. „Es wäre fatal, die Vorlage so zu beschließen oder abzulehnen.“ Es geht um ein Projekt, das die Diakonie-Stiftung Görlitz-Hoyerswerda in Biesnitz plant. Hier soll für 1,5 Millionen Euro ein Neubau entstehen, der die Kitas Salem und Schönberger Straße zusammenführt. Beide Einrichtungen haben aktuell 85 Plätze, 100 soll es dann geben – es entstehen also 15 neue Plätze.

Zur Schaffung von Baurecht ist die Aufstellung eines Bebauungsplanes nötig. Die Diakonie hat einen entsprechenden Antrag gestellt. Ein solcher muss innerhalb eines Vierteljahres behandelt werden, nannte Bürgermeister Michael Wieler den Grund für die Eile. Auch er habe durchaus noch Gesprächsbedarf gesehen. Die Stadt setzt ihre Priorität auf die Schaffung von zusätzlichen Kita-Plätzen. Für nur 15 neue Plätze in Biesnitz würde die finanzielle Belastung der Stadt allerdings überproportional steigen, weil die Diakonie die Kosten für den kompletten Neubau auf die Betriebskosten umlegen werde. Damit würden Mittel gebunden, die nicht für die Schaffung tatsächlich zusätzlicher Betreuungsplätze eingesetzt werden können, heißt es. Deshalb hatte die Stadtverwaltung den Stadträten empfohlen, die Vorlage abzulehnen, obwohl die geplante Kindertagesstätte im Bedarfsplan der Stadt verankert ist.

