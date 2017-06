Entscheidung vertagt Eigentlich sollte der Stadtentwicklungsausschuss über die Zukunft der Sandsteinscheune in Pirna Copitz entscheiden. Doch dazu kam es nicht.

© Norbert Millauer

Pirna. Soll die große Sandsteinscheune in der Dammstraße 8 in Pirna-Copitz mit Fördermitteln abgerissen werden? Über diese Frage diskutierte der Stadtentwicklungs- ausschuss des Pirnaer Stadtrates am Donnerstagabend.

Der Verein Kuratorium Altstadt fordert den Erhalt der Scheune, die städtische Wohnungsgesellschaft WPG als Grundeigentümer möchte das Gebäude abreißen, um Mieterparkplatze anzulegen. Nach Abwägung von Für und Wider, unter anderem ging es um den möglichen Verfall der Fördermittel, fiel keine Entscheidung. Der Ausschuss verwies das Thema stattdessen zur Diskussion in den Stadtrat. Auf der Ratssitzung am 20. Juni soll dort nun über das Schicksal der Scheune beschlossen werden. (SZ/ce)

