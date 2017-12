Entscheidung über Schulleitung 2018 Dürrröhrsdorfs Grundschule wird nur interimsmäßig geführt. Das soll sich ändern.

Die Grundschule in Dürrröhrsdorf wird derzeit nur vertretungsweise geleitet. © Dirk Zschiedrich

Dürrröhrsdorf-Dittersbach. Anfang des kommenden Jahres soll die Entscheidung fallen, wer im nächsten Schuljahr Leiter der Grundschule Dürrröhrsdorf-Dittersbach wird. Darüber informiert Bürgermeister Jens-Ole Timmermann (Unabhängige Bürger). Ende Oktober habe es zu dieser Frage ein Auswahlgespräch in Dresden gegeben. Die Entscheidung trifft die Bildungsagentur. Die derzeitige Schulleiterin Anja Kay hat die Position demnach nur vorübergehend inne. Sie folgte im August auf Holger Häse, der die Grundschule ein Jahr lang ebenfalls interimsweise leitete – parallel zu seiner eigentlichen Stelle als Schulleiter in Graupa. Dorthin kehrte er im Sommer zurück. Die Position ist unbesetzt, nachdem die langjährige Schulleiterin Ursula Thäder sich 2016 in den Ruhestand verabschiedet hatte. (SZ/dis)

