Entscheidung über Neustädter Streit-Areal

Nachdem sie in der vergangenen Sitzung des Stadtrats vertagt wurde, fällt am kommenden Donnerstag die Entscheidung zum Denkmal auf der Königsbrücker Straße 117a/119. Nach jahrelangem Leerstand ist die einstige Arbeitsanstalt mittlerweile hart umkämpft. Der Verein Elixir möchte dort ein interkulturelles Zentrum mit Wohnungen für Dresdner, Flüchtlinge und Migranten. Die Stadt will das Areal aber an das Unternehmen Palasax verkaufen, welches ein Wohn- und Bürohaus daraus machen möchte. Der Verein erwartet am Donnerstag ein negatives Ergebnis, möchte davor vor dem Rathaus demonstrieren. Dort beginnt die Sitzung um 16 Uhr,

Der Neustädter Ortsbeirat hat sich indes auf ganz besondere Weise für das Projekt von Elixir ausgesprochen. Zu ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr haben die Politiker wie üblich Geld gesammelt. Die Spende ging diesmal an den Neustädter Verein, 153 Euro sind zusammengekommen. Elixir will das Projekt in jedem Fall weiter verfolgen und wenn nötig ein anderes Objekt suchen. (SZ/sag)

