Entscheidung über Lärmschutz steht an Lärmschutzwand oder nicht? Der Gemeinderat will das gemeinsam mit den Bürgern entscheiden.

Die Stadt Bad Schandau hat mit einer Montage veranschaulicht, wie der Blick von der Straße in Krippen auf den gegenüberliegenden Elbhang und die Schrammsteine durch die geplante Schallschutzwand beeinträchtigt würde. © Montage: Stadt Bad Schandau

Die Fragen, die Bürgermeister Thomas Richter (parteilos) an das von der Bahn-AG beauftragte Ingenieursbüro Obermeyer zum Bahnlärm geschickt hatte, sind nun beantwortet. Zur letzten Stadtratssitzung teilte der Bürgermeister mit, dass das Schreiben auf der Internetseite der Gemeinde eingesehen werden kann.

Kurz sprach Richter einige Punkte an. Ganz neu sei ihm, dass Lärm im Bereich eines Abstellgleises Gewerbelärm ist. Dieser wurde daher nicht in die Untersuchung des Ingenieurbüros einbezogen. Er wolle sich nun beim Ordnungsamt informieren, was man gegen Gewerbelärm tun könne.

Transparente Wände, wie von einigen aus ästhetischen Gründen gewünscht, würden nur selten eingesetzt, heißt es im Schreiben. Diese erzeugen Reflexionen, wodurch ebenfalls Lärm entstehe.

Richter kündigte an, dass der Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen noch einmal über die geplanten Maßnahmen zur Lärmminderung beraten werde. Wichtig sei ihm, dass der Rat für seine Entscheidung die Rückendeckung der Bevölkerung hat. Nur so könne man einen demokratische Beschluss fassen. Diesen werde man dann an die Bahn-AG übermitteln. (SZ/kk)

