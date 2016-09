Entscheidung nach viel Leerlauf Der Großenhainer FV braucht viel Geduld für den ersten Heimsieg. Verdient sind die drei Punkte allemal.

Erst gescholten, dann der Held: Torjäger Paul Konrad Witschel vom Großenhainer FV lief in der ersten Halbzeit gegen Bannewitz nicht nur in dieser Situation ins Leere und scheiterte am gegnerischen Torwart Scheuermann. Kurz vor Spielende aber machte er alles richtig und sicherte mit seinem Treffer drei Punkte für sein Team. © K.-D. Brühl

Gert Nitzsche, Stadionsprecher auf der Großenhainer Jahnkampfbahn, bringt es in der 83. Spielminute des Landesklasse-Spiels des Großenhainer FV gegen den SV Bannewitz auf den Punkt. „Kurz vor Sonnenuntergang“ sei das Tor zum 1:0 gefallen, das Torjäger Paul Konrad Witschel erzielte. Was am Ende heißt: Der GFV bleibt nach 90 schweißtreibenden Minuten auch nach dem zweiten Spieltag ohne Makel. Mit sechs Punkten rangiert das Jachmann-Team auf dem 4. Tabellenplatz.

Ein Spaziergang war der Erfolg gegen Bannewitz allerdings keinesfalls. Denn bis zur Führung taten sich die Röderstädter – wie immer gegen diesen Kontrahenten – sehr schwer. In den letzten beiden Spielserien konnte gegen die Rand-Dresdner nicht viel bestellt werden.

Trainer Andreas Jachmann musste wie schon beim 5:2-Auftaktsieg in Meißen auf einige seiner Stammkräfte verzichten. Entsprechend dünn besetzt war die Wechselbank. Und so dauerte es auch eine Viertelstunde, ehe das Spiel so langsam in die Gänge kam. Wichtig war von vornherein, sich bei gefühlten 40 Grad die Kräfte einzuteilen. Denn jeder Ballverlust auf dem grünen Geläuf war quasi eine doppelte Bestrafung.

Ein früher Führungstreffer wäre daher wichtig gewesen. Und Torjäger Paul Konrad Witschel wurde in der 24. und 26. Spielminute auch gleich zweimal auf die Reise geschickt. Doch Außenstehende fragen sich derzeit, was „mit dem Jungen derzeit los ist“. Offenbar macht er sich einfach zu viele Gedanken vor der gegnerischen Kiste. In den genannten Fällen jedenfalls scheiterte er gleich doppelt kläglich am Bannewitzer Torwart.

Die erste zweiminütige Trinkpause nutzte Bannewitz zu einem ersten Weckruf im Team. Zumindest kamen die Rand-Dresdner aufgeweckter auf den Rasen und hatten durch Markus Stephan die Chance zur Führung (40.). Als er Henning Lotzmann abschütteln konnte und allein aufs Großenhainer Tor zulief, hatten die Röderstädter Glück, dass der Bannewitzer den Ball knapp am langen Pfosten vorbei schlenzte. Die Großenhainer ihrerseits mobilisierten alles, um kurz vor dem Pausenpfiff doch noch die Führung zu erzielen. Doch weder Rimkus noch Schwitzky nach Freistoß von Lotzmann schafften die „Erlösung“ für die Hausherren (45.+3).

Mit Wiederanpfiff investierte der GFV trotz der Hitze noch mehr. Wieder war es Witschel, der bereits in der 46. Spielminute hätte treffen können. Aber hätte, hätte Fahrradkette. Vielleicht ist es auch halt das Pech, das im gegenwärtig an den Stiefeln zu kleben scheint. Dennoch: Die Großenhainer Überlegenheit nahm jetzt zu. Ecke auf Ecke folgte bis zur 70. Spielminute. Auf der anderen Seite schien es, als seien die Gäste mit der Nullnummer zufrieden. Die erneute Trinkpause Mitte der zweiten Halbzeit nutzte daher eher Bannewitz, um den Großenhainer Offensivdrang zu unterbrechen. Doch deren Trainer Andreas Jachmann behielt „kühlen Kopf“ und stellte noch einmal um. Der Coach beorderte Henning Lotzmann ins offensive Mittelfeld, und das trug Früchte. Allerdings: Die Hitze hatte bereits mächtig geschlaucht, große Chancen kamen nicht zustande.

Na, und dann traf Paul Konrad Witschel doch noch. Wie in alten Zeiten schnappte er sich das Leder, lief allen davon und hatte dieses Mal das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite, als er fast am Bannewitzer Michael Brückner hängen blieb und dann doch noch überlegt zum 1:0 einschob. Letztlich ein schwer erkämpfter, aber verdienter GFV-Sieg. (rt)

