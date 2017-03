Entscheidung am Berg Ein 1 678 Meter hoher Gipfel macht bei Paris-Nizza das Gelbe Trikot zu einem Wechseldress.

Erlösung auf dem Pass: Der Australier Richie Porte genießt seinen Sieg auf dem höchstgelegenen Etappenziel bei der Tour von Paris nach Nizza. © dpa

Der australische Radprofi Richie Porte hat die rekordträchtige Königsetappe bei der 75. Austragung der Fernfahrt von Paris nach Nizza gewonnen. Der 32-Jährige triumphierte am Sonnabend auf dem 177 Kilometer langen Teilstück von Nizza hinauf zum Col de la Couillole, der mit 1 678 Metern über dem Meeresspiegel die höchste Bergankunft in der Geschichte der Rundfahrt ist.

Der Kolumbianer Sergio Henao gewann nach einem hochspannenden Finale die Gesamtwertung. Der Profi vom Team Sky rettete am Sonntag auf der 115 km langen Schlussetappe rund um Nizza zwei seiner 31 Sekunden Vorsprung auf den früheren Tour-de-France-Sieger Alberto Contador ins Ziel. Der Spanier wurde am Sonntag zeitgleich hinter Tagessieger David de la Cruz (Spanien) Zweiter. Dafür erhielt er sechs Sekunden Zeitgutschrift, wodurch es für Henao, der mit dem Hauptfeld ins Ziel sprintete, noch einmal sehr knapp wurde. Der 29-Jährige ist der zweite kolumbianische Gesamtsieger nach Carlos Betancur 2014. Letzter deutscher Gewinner der Fernfahrt war der Cottbuser Tony Martin 2011, Contador hatte 2007 und 2010 triumphiert.

Henao hatte am Sonnabend das Gelbe Trikot erobert. Die Bilanz der deutschen Radprofis fiel durchwachsen aus. Der gebürtige Rostocker André Greipel gewann eine Etappe. John Degenkolb, der viermalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin und Marcel Kittel, der am Sonntag nicht mehr antrat, gingen leer aus. Für Degenkolb, der zweimal aufs Podium fuhr, diente die Traditionsfahrt vor allem als Vorbereitung für den ersten Frühjahrs-Klassiker Mailand-Sanremo am kommenden Samstag.

Interessierter Zuschauer am Straßenrand war der gerade aus dem Höhentrainingslager zurückgekehrte dreimalige Toursieger Chris Froome. (sid mit dpa)

zur Startseite