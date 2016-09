Entscheid zu neuem Kita-Portal Die Plätze können künftig im Internet gebucht werden. Der Stadtrat entscheidet nun, welche Software zum Einsatz kommt.

Den Kitaplatz bequem von Zuhause beantragen anstatt im Rathaus anstehen, Transparenz statt möglicher Willkür von Verwaltungsmitarbeitern – die Plätze in Freitals Kitas und bei Tagesmüttern sollen schon bald per Online-System vergeben werden. In der Stadtratssitzung am Donnerstag steht dazu eine wichtige Entscheidung an. Das Gremium soll bestimmen, welcher Anbieter das neue Internetportal programmieren darf und welche Software zum Einsatz kommt. Auf dem neuen Portal sollen alle Betreuungsangebote vorgestellt werden. Für die Eltern gibt es außerdem eine Funktion, mit der sie sich online bei der Wunsch-Kita oder der Wunsch-Tagesmutter anmelden können. Die jeweiligen Betreuungsverträge können online verwaltet werden.

Die Plätze werden bislang zentral im Rathaus anhand eines Punktesystems vergeben. Vor allem Tagesmütter, Tagesväter und die Betreiber privater Kitas fühlen sich von dem System benachteiligt. Nach Einführung des neuen Systems entscheidet nicht mehr die Stadt zentral über die Vergabe, sondern jede Kita einzeln anhand der Bewerbungen.

Wann genau die Kitaplätze erstmals online gebucht werden können, ist noch offen. Nach dem Entscheid des Stadtrates kann der jeweilige Anbieter mit der Programmierung beginnen. Das dauert sicher mehrere Monate.

Die Sitzung des Stadtrates beginnt am Donnerstag um 18.15 Uhr im Rathaus Potschappel.

