Entschärfte Gefahr an der Albertbrücke Am Neustädter Anschluss ist es für Rechtsabbieger wegen parkender Autos äußerst eng. Doch die Stadt hat jetzt reagiert.

In Richtung Rosengarten ist die Fahrspur wegen parkender Autos so schmal, dass kaum Platz für den rollenden Verkehr bleibt. © René Meinig

Die Albertbrücke ist seit über einem Monat wieder frei. Rund 20 000 Autos fahren täglich über die frisch sanierte Elbquerung. Doch am Neustädter Ende gibt es ein Problem. Biegen Kraftfahrer rechts ab, ist es auf der einzigen Fahrspur so eng, dass sie auf die Gegenfahrbahn ausweichen müssen. Denn am Rand parken Autos, sodass kaum Platz für den rollenden Verkehr bleibt. Zumal in der Gegenrichtung zwei Fahrstreifen markiert sind. Weichen die Autos aber dorthin aus, darf nichts entgegenkommen. Sonst kracht es. Deshalb hatte Grünen-Stadtrat Thomas Löser eine Lösung gefordert, wie die SZ berichtete.

Die Stadt hatte noch letzte Woche mitgeteilt, dass keine Veränderungen geplant sind. Offenbar hat sie die Gefahr jedoch erkannt und gehandelt. Jetzt steht dort ein Parkverbotsschild. „Ich freue mich darüber, dass das Straßen- und Tiefbauamt so schnell reagiert hat“, sagt Löser. Besser hätte er es aber gefunden, wenn die Verkehrsbehörde diese Gefahr selbst erkannt und bereits mit der Brückeneröffnung das Parken verboten hätte.

Ein Problem gibt es aber. Trotz des neuen Schilds parken dort noch Autos. Nun müsse die Stadt kontrollieren, fordert Löser. Denn nicht nur für den Autoverkehr ist es dort gefährlich, sondern auch für Radfahrer. Sie müssen sich noch immer zwischen den parkenden und den fahrenden Autos hindurchschlängeln. Auch dabei ist die Stadt aktiv geworden. „So wie es aussieht, werden schon fleißig Strafzettel verteilt“, berichtet SZ-Leserin Anke Häschel.

