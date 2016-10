Entschädigung für die Feuerwehrleute Die ehrenamtliche Arbeit der Feuerwehr soll mit einem Obolus gewürdigt werden. Noch ist es nicht beschlossen.

„Die Entschädigung steht den Feuerwehrleuten zu, die zum Einsatz kommen“ – Dirk Schilling, Bürgermeister Gemeinde Ostrau. © André Braun

Die Gemeinde Großweitzschen ist die erste in der Region, die ihren Feuerwehrleuten eine Entschädigung in Höhe von zehn Euro pro Einsatzstunde bezahlt. Ostrau könnte nachziehen. Noch ist kein Beschluss dazu gefasst worden.

Zunächst informierte Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) über die möglichen Kosten, die entstehen können. Damit sollen die Gemeinderäte eine Entscheidungsgrundlage haben.

Die Verwaltung listete auf, wie viele Einsatzstunden die Feuerwehrleute der Gemeinde Ostrau in den letzten drei Jahren leisteten. Dabei gab es einen „Ausreißer“. Das war das Jahr 2013. Insgesamt waren die Kameraden 2 156,5 Stunden im Einsatz. „Das war das Jahr, in dem unsere Feuerwehrleute bei der Beseitigung von Hochwasserschäden in der Gemeinde und in Döbeln geholfen haben. Hinzu kam der Großbrand der Strohlagerhalle der Agrar AG Ostrau. Die Löscharbeiten dauerten fast eine Woche“, erklärte Dirk Schilling.

Er hoffe, dass solche Einsätze nicht die Regel sind. Doch damit rechnen müsse man immer. Im Jahr 2014 waren die Kameraden 259,4 Stunden und im vergangenen Jahr 322,5 Stunden im Einsatz. „An diesen Zahlen sollten wir uns orientieren“, sagte der Bürgermeister. Er geht davon aus, dass die Gemeinde 3 500 Euro für die Entschädigungsaufwendung in den Haushalt einplanen muss, wenn die Gemeinderäte dafür sind, pro Einsatzstunde zehn Euro zu zahlen. Entschädigt werden sollen die Stunden, die bei Löscheinsätzen, Hilfeleistungen bei Verkehrsunfällen, beim Beseitigen von Ölspuren und Ausrücken bei Fehlalarmen durch Brandmeldeanlagen entstehen.

„Die Entschädigung steht den Feuerwehrleuten zu, die zum Einsatz kommen“, so Schilling. Als Beispiel nannte er einen Unfall auf der Bundesstraße. Für die Rettung von Personen ist die Ostrauer Ortswehr ausgerüstet und ausgebildet. Kommen weitere Wehren hinzu und nicht zum Einsatz, gibt es keine Entschädigung für die zusätzlichen Kräfte, wenn sie nicht benötigt werden. „Die Einsatzentschädigung ist eine gute Möglichkeit, die Arbeit der Feuerwehrleute zu würdigen“, so der Bürgermeister. Er sei froh, dass die Gemeinde Großweitzschen in dieser Sache eine Entscheidung mit Vorbildwirkung getroffen habe. „Das ist der richtige Weg“, so Schilling. Zustimmung zum Vorschlag bekam er auch von den Mitgliedern des Feuerwehrausschusses. Nun sind die Gemeinderäte gefragt. Sie sollen sich in einer der nächsten Sitzungen positionieren und einen entsprechenden Beschluss fassen.

