Entnervt und frustriert Titelverteidiger Magnus Carlsen liegt bei der Schach-WM nach einem Patzer plötzlich zurück und zeigt sich wenig souverän.

Der Weltmeister erweist sich als schlechter Verlierer. © dpa

Im ungewohnten Gefühl der Niederlage wollte Magnus Carlsen nur noch weg. Mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf eilte er entnervt aus dem Saal. Das übliche Interview nach der Partie schwänzte der Schach-Weltmeister kurzerhand. Auch der Pressekonferenz blieb er fern. Reden wollte der Titelverteidiger nicht. Dafür saß der Frust über sein erschreckend schlechtes und überstürztes Spiel einfach zu tief.

In der achten Partie des WM-Duells mit seinem defensiven, schüchternen Herausforderer Sergei Karjakin verzockte er sich und verlor die Nerven. Die Niederlage ist der negative Höhepunkt eines bisher verkorksten Zweikampfes. Der Norweger spielt in New York so schlecht wie lange nicht. Dadurch könnte das davor noch abwegige Szenario tatsächlich Realität werden: Dem ehemaligen Wunderkind droht der Verlust des Titels.

Zwar sind noch vier Partien zu spielen, aber das Blatt hat sich spätestens jetzt zugunsten des Russen gewendet. Egal, was der 25-jährige Carlsen bislang probierte: Der 26-jährige Karjakin hatte immer eine Antwort parat. Dazu kommen für Carlsen untypische Fehler, die dem Außenseiter in die Karten spielen. Er hält nun dank des ersten Erfolges, ausgerechnet mit dem vermeintlichen Nachteil der schwarzen Steine, alle Trümpfe in der Hand.

Mit 4,5:3,5 Punkten führt Karjakin. Außerdem besitzt er in der neunten Partie an diesem Mittwoch in New York den Vorteil der weißen Steine. „Offenbar hat Magnus seine Stellung überschätzt. Das hat ihn in Schwierigkeiten gebracht. Er hätte sich besser verteidigen sollen“, sagte Karjakin.

Entschieden ist das Duell noch längst nicht. „Schließlich sind vier Partien zu spielen, in denen alles passieren kann“, sagte er. Carlsen benötigt aber eine enorme Leistungssteigerung, falls er Weltmeister bleiben will. Der Titelverteidiger muss mindestens ein Spiel gewinnen, um den Tiebreak zu erzwingen. Er beinhaltet vier weitere Duelle mit einer verkürzten Bedenkzeit von 25 Minuten plus 10 Sekunden Zeitgutschrift pro Spieler und Partie.

Die ersten acht Duelle beweisen, dass es schwer ist. Karjakin ist ein Abwehrkünstler. Carlsens Improvisationsfähigkeiten greifen nicht. Enden die folgenden vier Partien remis, holt Karjakin den Titel. Bei allem Trubel um seine Person ließ er sich eine kleine Spitze gegen Carlsen entlocken: „Es ist sehr befriedigend, mit schwarzen Steinen zu gewinnen, aber gut zu spielen, ist wichtiger als die Farbe der Figuren.“ (sid)

