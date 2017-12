Entlaufener Wolf in Österreich?

Ein Wolf steht auf einer Wiese bei Bad Kreuzen (Österreich) und frisst seine Beute, einen Hahn. © Karl Bauernfeind

Grafenau. Einer der sechs vor gut zwei Monaten im Bayerischen Wald entlaufenen Wölfe streift vermutlich durch Österreich. Darauf deuteten Teilergebnisse von DNA-Proben hin, die bei gerissenen Schafen und einem Hahn im Raum Linz sowie im Landkreis Passau genommen wurden, sagte ein Sprecher der Verwaltung des Nationalparks Bayerischer Wald am Donnerstag. Der Aufenthaltsort des zweiten noch freien Wolfes sei momentan unklar.

Anfang Oktober waren sechs Wölfe aus dem sechs Hektar großen Freigehege des Nationalparks bei Lindberg (Landkreis Regen) freigelassen worden. Unbekannte hatten nach Angaben der Polizei ein Vorhängeschloss an einem Tor entfernt. Ein Wolf war nur Stunden nach seinem Entwischen von einem Zug erfasst worden. Zwei Wölfe wurden in den Tagen danach erschossen. Ein viertes Tier geriet Mitte Oktober in eine der aufgestellten Lebendfallen.

Laut Nationalparkverwaltung stünden Einsatztrupps in Bereitschaft, um die entlaufenen, streng geschützten Wölfe möglichst lebend einzufangen, sollten sie gesehen werden. (dpa)

