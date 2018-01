Entlastung für die Notaufnahme

Wenn sich Menschen wirklich nur in medizinischen Notfällen in die Notaufnahme begeben würden, hätte man in den Krankenhäusern weniger Probleme. Jetzt will das Gesundheitswesen gegensteuern. Es ist aber absehbar, dass nicht alles wirklich gut wird. Foto: Mirko Kolodziej

Notaufnahmen von Krankenhäusern sind eigentlich nur für schwerste Fälle gedacht, Knochenbrüche etwa, unstillbare Blutungen oder Harnverhalt. Dennoch sitzen auch im Lausitzer Seenland-Klinikum in Hoyerswerda immer wieder Menschen, deren Erkrankungen eher etwas für den Hausarzt wären oder nach dessen Dienstschluss für den Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung. Schließlich arbeitet das deutsche Gesundheitswesen in der strikten Trennung von ambulanter und stationärer Versorgung – auch bei der Abrechnung der Leistungen. Während also die Kliniken über ihre Notaufnahmen unbestreitbar zwar auch stationäre Patienten gewinnen, bekommen sie einen Teil der behandelten Pseudo-Notfälle unzureichend vergütet.

Deshalb soll nun auch am Seenland-Klinikum binnen der nächsten zwei Jahre eine sogenannte Portalpraxis eingerichtet werden – betrieben von der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen, also dem ambulanten Teil des Gesundheitswesens. Vorgesehen ist, hier zu jenen Zeiten, zu denen im Moment besonders viele Menschen in die Notaufnahme kommen, die dort nicht hingehören, einen niedergelassenen Mediziner als Bereitschaftsarzt sitzen zu haben. Die Portal-, Notdienst- oder Bereitschaftspraxen, so die KV, „behandeln mobile Patienten außerhalb der üblichen Praxisöffnungszeiten. Perspektivisch ist ein »Gemeinsamer Tresen« mit dem Krankenhaus geplant, an welchem entschieden wird, in welcher Versorgungsebene der Patient behandelt wird.“ Ziel sei die Entlastung der Notaufnahmen der Krankenhäuser.

Das Ganze ist Teil einer im Herbst von der Vertreterversammlung der sächsischen Kassenärzte beschlossenen umfassenden Reform ihres Bereitschaftsdienstes – zwar einstimmig, aber nicht unumstritten. Ab dem Sommer soll die Umsetzung der Reform zunächst in den drei Bereichen Görlitz/Niesky, Delitzsch und Annaberg-Buchholz getestet werden. Um die Ärzte durch die neuen Portalpraxen, neben denen Hausbesuche als weitere Säule bestehen bleiben, nicht zusätzlich zu sehr zu belasten, werden die derzeit 95 in Sachsen gebildeten Bereitschaftsdienstbereiche auf 23 verringert. Nach jetzigem Plan soll der Bereich Hoyerswerda mit dem Bereich Weißwasser verschmelzen, was manche Hoyerswerdaer Ärzte wegen der üppigen flächenhaften Ausdehnung kritisch sehen. Sie würden lieber eine Zusammenlegung mit Kamenz sehen. Bei Umsetzung der Reformpläne würde zudem der kinderärztliche in den allgemeinen Bereitschaftsdienst integriert. Und während die Mediziner derzeit Bereitschaftsdienst-Fahrten mit ihren privaten Autos bewältigen, will die KV künftig eigene Autos samt Fahrern vorhalten, um die Ärzte zu den Patienten zu bringen.

Detailfragen noch zu klären

„Ich bin gespannt“, sagt der Hoyerswerdaer Arzt Marcus Meixner, Vorstandsmitglied der Kreisärztekammer Bautzen. Die Idee der Portalpraxen findet er grundsätzlich gut. Jedoch sind ihm einige Details unklar, an anderen hat er Zweifel. Ein Beispiel: Meixner fragt, ob ein Arzt in einer KV-Portalpraxis eigentlich während seines Dienstes dort ein Angestellter ist. Das hätte schließlich arbeitsrechtliche Konsequenzen. Er berichtet auch, dass ein Teil seiner Kollegen ihre Bereitschaftsdienste gar nicht selbst ableisten, sondern über Vermittlungsdienste gebundenen Ärzten überlassen, die weiträumig unterwegs sind. Doch während die Bereitschaftsdienste jetzt zwölf oder gar 17 Stunden umfassen, sollen die Portalpraxen nach aktuellen Planungen zumindest montags, dienstags und donnerstags nur von 19 Uhr bis 21 Uhr besetzt werden. Macht sich jedoch für zwei Stunden Dienst jemand auf den Weg nach Hoyerswerda? Marcus Meixner glaubt auch, dass der Wegfall der Pädiatriebereitschaft für Schwierigkeiten sorgen dürfte. Kinderärzte haben schließlich nicht umsonst eine Spezialausbildung.

Eine Gebühr als Zauberlösung?

Weiteres Problem: Autos, Fahrer, Schwestern für die Portalpraxen und dort auch medizinisches Equipment vorzuhalten, dürfte das System deutlich verteuern. Bezahlt werden soll das aus der Gesamtvergütung der Krankenkassen für alle niedergelassenen Ärzte heraus. Was Marcus Meixner jedoch die größten Bauchschmerzen macht, ist der Fahrdienst. Der Fall, den er konstruiert, aber durchaus für realistisch hält, ist folgender: Es könnte passieren, dass das KV-Dienstauto von seinem Standort Hoyerswerda aus nach Bad Muskau fährt, dort den Bereitschaftsarzt abholt, ihn dann zum Patienten nach Bernsdorf und schließlich zurück nach Bad Muskau bringt. Von dort geht es dann wieder leer nach Hoyerswerda. Auch dank des unquerbaren Tagebaus Nochten ist das fast eine Weltreise. Marcus Meixner sagt, in den größeren Städten sei der Fahrdienst sicher weniger problematisch. Aber für die weite Ebene wie in Nordostsachsen oder in der Sächsischen Schweiz mit ihren Tälern treffe das nicht zu. Er gibt zu bedenken, dass die geplanten Veränderungen alles andere als Anreize für neue Hausärzte seien, sich in der Region niederzulassen.

Es gäbe freilich eine Alternative: Man könnte nach Dienstschluss der Hausarztpraxen auch die Rettungsdienste und die Notaufnahmen allein für die Behandlung von Patienten verantwortlich machen. Das würde jedoch eine Aufweichung des Prinzips der Trennung von ambulant und stationär bedeuten. Die Kassenärztliche Vereinigung als Organisation der Niedergelassenen hält davon nichts. Im Gegenteil. Sie fordert, Patienten nur noch gegen eine Gebühr in der Notaufnahme zu behandeln. Sie glaubt, das würde den Zustrom eindämmen und verweist auf die aus ihrer Sicht positiven Erfahrungen mit der Praxisgebühr in den Jahren 2004 bis 2012. Sie hätte im Vergleich von 2003 zu 2004 zu immerhin einem Drittel weniger Fälle im kassenärztlichen Bereitschaftsdienst geführt.

