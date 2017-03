Entführung in Waldheim? Bei der Polizei ist eine Anzeige wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung eingegangen. Eine Person wird noch vermisst.

Gab es in Waldheim eine Entführung? Dazu ermitteln derzeit die Beamten der Polizeidirektion Chemnitz. Wie Sprecherin Jana Kindt gegenüber dem Döbelner Anzeiger bestätigte, gab es eine Anzeige wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung. „Opfer sind eine 13-Jährige und ein Freund aus dem Landkreis Mittelsachsen“, führt Jana Kindt weiter aus. Das Mädchen sei jedoch bereits wieder zu Hause und unverletzt. Der Aufenthaltsort des Freundes ist nach wie vor unbekannt. Mehr sagt die Polizei aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht zu dem Fall.

In der Zschopaustadt ist die mutmaßliche Entführung bereits Gesprächsthema. Eine Frau hatte Anfang der Woche in der Grundschule Waldheim angerufen und auf den Fall aufmerksam gemacht, sagt Schulleiterin Angela Jurczyk. Sie habe sich daraufhin mit der Polizei in Verbindung gesetzt und von den laufenden Ermittlungen erfahren. Jurczyk hat die Schüler nochmals darüber belehrt, nicht mit Fremden mitzugehen, Ungewöhnliches zu melden und bei Auffälligem auf den Schulhof zurückzukehren. Zudem stehe sie in Kontakt mit dem Polizeirevier. „Wenn ich etwas machen muss, dann werde ich informiert“, so Angela Jurczyk. „Man muss jedoch erst einmal die Ermittlungen abwarten und die Sache mit Feingefühl betrachten“, warnt die Schulleiterin. Wie wichtig das sei, sei Ende des vergangenen Jahres deutlich geworden. Damals hatte angeblich ein Mann mehrere Kinder angesprochen und sich danach im Gebüsch versteckt haben soll. Die Polizei hatte ihre Präsenz an der Schule verstärkt. Schnell gerieten Unschuldige, unter anderem Besucher der Bibliothek an der Gartenstraße, in Verdacht, weil sie sich kurz mit den Schülern unterhalten hatten.

Ob ähnliche Belehrungen wie an der Grundschule auch an der Ober- sowie Förderschule stattgefunden haben, war bis Redaktionsschluss nicht zu klären. Die Stadtverwaltung hatte bis Mittwoch keine Kenntnis von der Anzeige. (DA/mf)

zur Startseite