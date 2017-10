Entführung erfunden

Einbruchsversuch scheitert Bautzen. Am Sonnabendnachmittag hebelten Unbekannte die Eingangstür eines Wohnhauses in der Bautzener Goschwitzstraße auf. Vom Flur aus versuchten sie, die Türen zu einem Geschäft sowie zum Keller aufzubrechen. Das gelang ihnen nicht. An allen drei Türen entstand ein Schaden von etwa 150 Euro. Als Einbruchwerkzeug wurde vermutlich ein Schraubendreher benutzt.

Betrunken und unter Drogen Kamenz. Die Polizei hat am Sonnabendabend auf der Bautzener Straße in Kamenz einen berauschten Motorradfahrer erwischt. Bei einer Kontrolle hatten die Beamten bei dem 35-Jährigen einen Drogentest durchgeführt. Offenbar hatte der Mann Crystal konsumiert. Zudem konnte er keinen Führerschein vorweisen.

Radfahrerin angefahren Radeberg. Bei einem Unfall am Freitagmorgen in Radeberg ist eine Frau leicht verletzt worden. Der 39-jährige Fahrer eines Transporters Opel Movano befuhr die Christoph-Seydel Straße in Richtung Pulsnitzer Straße. Eine Radfahrerin nutzte den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Radweg und fuhr in gleicher Richtung. Als der Fahrer des Opel nach rechts in die Straße Am Sandberg abbog, übersah er vermutlich die Radlerin und stieß mit dieser zusammen. Dabei kam die 53-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht.

Auffahrunfall mit drei Pkw Bautzen. An einem Auffahrunfall in der Nacht zum Sonnabend auf der A4 bei Bautzen waren gleich drei Autos beteiligt. Ein 43-Jähriger war mit einem Mazda in Richtung Görlitz unterwegs. Dabei bemerkte er einen stehenden Citroen zu spät und fuhr auf. In der Folge schob er diesen Wagen auf einen stehenden VW. Verletzt wurde niemand.

Werkzeug gestohlen Sohland. Kriminelle sind in eine Werkstatt an der Wehrsdorfer Straße in Sohland eingebrochen. Sie entwendeten verschiedene Holzwerkzeuge beziehungsweise. Arbeitsgeräte sowie einen Flaschenzug und 60 Meter Elektrokabel im Gesamtwert von schätzungsweise 900 Euro. Angaben zum Sachschaden sind derzeit nicht bekannt.

Rentnerin betrogen Bischofswerda. Ein Trickbetrüger hat am Freitag eine Rentnerin um Geld gebracht. Die 86-Jährige war gegen 10.30 Uhr auf dem Altmarkt von ihm angesprochen und nach einem Geldwechsel gefragt worden. In ihrer Gutmütigkeit holte die Seniorin die Geldbörse heraus und öffnete diese. In diesem Moment griff der Unbekannte hinein und flüchtete mit 50 Euro Bargeld. Die Ermittler suchen Zeugen, die die Tat beobachtet haben und möglicherweise Angaben zu dem Unbekannten machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bautzen unter der Telefonnummer 03591 3560 entgegen.