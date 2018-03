Entführter Dirigent eingeliefert Die gedrechselte Figur von der Altenberger Pyramide soll repariert werden. Und sie ist nicht allein.

Teile der kaputten Figuren von der Pyramide in Altenberg. © Foto: Stadt Altenberg

Altenberg. Die Stadt Altenberg hat den Dirigenten, der mit Josef von der Polizei völlig angeschlagen aufgefunden wurde, zum erzgebirgischen Holzdoktor gebracht. Die Firma Großfigurenherstellung Peter Gläßer in Neuhausen, die einst die Figuren hergestellt hatte, soll sich nun die beiden ansehen. Die Stadt hofft, dass der Fachmann den Dirigenten und Josef wieder auf die Beine bringt. Sie waren am ersten Februar-Wochenende von der Pyramide am Altenberger Bahnhof entführt worden. (SZ/ks)

