Entfleuchtes Geldgeschenk ist zurück Ein 70-Jähriger aus Westsachsen sah sein Geburtstagsgeschenk per Luftballons entschweben. Nun konnte er sich die 500 Euro zurückholen – dank einer ehrlichen Finderin.

Noch mal Glück gehabt. Der 70-Jährige, dem Geldballons abhanden gekommen waren, konnte diese am Dienstag in Sebnitz abholen. © dpa

Der Eigentümer (70) der Geldluftballons, die Mitte Juli auf einem Radweg zwischen Cunnersdorf und Polenz gefunden wurden, hat sein flüchtiges Geburtsgeschenk wieder zurück. Der Mann aus dem westsächsischen Stollberg konnte den Beamten zweifelsfrei nachweisen, dass es sich um sein Geldgeschenk handelt. Am Dienstag konnte er sein schon verlorengeglaubtes Präsent im Polizeirevier Sebnitz in Empfang nehmen. Auch die 14-jährige Finderin wurde belohnt. Das Mädchen erhielt von der Polizei einen Gutschein von 30 Euro.

Am 16. Juli hatte sie die Geldluftballons auf einem Radweg gefunden und zunächst auf eigene Faust nach dem Eigentümer gesucht. Als dies nicht klappte, gab sie das Präsent mit den 500 Euro bei der Polizei ab.

Zunächst hatte sich ein Mann aus Düsseldorf gemeldet, dem ebenfalls ein mit Geld gefüllter Luftballon abhandengekommen war. Das Bild, welches der Mann der Polizei schickte, stimmte mit dem Fund bei Sebnitz aber nicht überein. Kurz darauf wandte sich der 70-jährige Stollberger an die Polizei und übermittelte den Beamten ebenfalls ein Foto der vermissten Luftballons. Dieses Mal passte alles zusammen.

Der Mann hatte die Ballons zu seinem 70. Geburtstag für den Kauf einer Drohne von seinen Töchtern geschenkt bekommen. Nach der Feier in Stollberg machten sich die mit Helium gefüllten Ballons aus dem „Staub“. Letztlich legten die Ballons in acht Stunden eine Strecke von gut 150 Kilometern zurück und landeten bei Polenz. Der 70-Jährige meldete den Verlust bei seiner Versicherung. Diese gab dem Senior dann den entscheidenden Tipp, da deren Mitarbeiterin in den Medien davon gelesen hatte. (szo)

