Enten werden Opfer eines Brandes in Weißkeißel

Die Feuerwehr rückte am Drosselweg in Weißkeißel an. © Privat

Weißwasser. Ein Brand in einem Nebengebäude in Weißkeißel alarmierte am Freitagmorgen die Feuerwehren Weißkeißel, Weißwasser und Krauschwitz-Ost. Die 30 Einsatzkräfte hatten das Feuer nach knapp zwei Stunden unter Kontrolle. Laut Einsatzleiter René Glowna könnte ein technischer Defekt Auslöser des Brandes gewesen sein. Die beiden Enten, die in dem Stallgebäude untergebracht waren, überlebten das Feuer nicht. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens machte er keine Angaben,

Der Einsatz war bereits der zweite für die Kameraden der Feuerwehr Weißkeißel in diesem Jahr. Am Freitag vergangener Woche leisteten sie bei einem Notfall am Braunsteich Hilfestellung und verhinderten damit erfolgreich, dass zwei Bäume auf ein Hausdach fielen. (sdt)

zur Startseite