Enten am Ende Viele Besucher haben das Plaste-Tierchen schon auf ihren Weg durchs Festgelände auf dem Tag der Sachsen in Löbau mitgenommen. Nun sind alle ausgeschwärmt - und etliche Fotos gemacht.

Nein, die Ente wurde nicht erhängt, sondern vor dem Ertrinken gerettet. Das schreibt zumindest Nicole Swoboda aus Löbau. © privat

Eine Zeitungsente geht und fliegt umher: Inzwischen sind viele Fotos mit ihr gemacht. Die Selfie-Aktion hat die SZ zum Tag der Sachsen in Löbau angeboten. Am SZ-Stand an der Bahnhofstraße wurden die Zeitungsenten verteilt. 500 Stück schwärmten am Ende aus - damit waren alle unterwegs. Sachsentag-Besucher konnten bis Sonntag, 18 Uhr, mit der Ente ein Selfie auf dem Gelände schießen und an die SZ per Whatsapp, Mail oder Facebook-Nachricht schicken. So entstand am Ende eine Fotogalerie mit Eindrücken vom Tag der Sachsen. Wer mitmachte, konnte einen Gutschein für den SZ-Treffpunkt gewinnen. (szo/tc)

